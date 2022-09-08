Американские спецслужбы готовят антисербские провокации в Косово

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США готовит провокации на линии разграничения Сербии и края Косово. Об этом говорится в публикации авторитетного сербского издания «Вечерние новости» со ссылкой на данные спецслужб страны. Как сообщается, возможный план американцев состоит в том, что отряды боевиков, переодетых в солдат сербской армии, атакуют подразделения так называемой косовской полиции и тем самым спровоцируют ответную реакцию натовских подразделений KFOR.

В публикации, которую цитирует «Балканист.ру», Вашингтон уже обеспечил албанским криминальным группам доступ к финансовым фондам и маршрутам контрабанды оружия из Румынии и Албании. Как утверждается, часть средств досталась украинцам, проживающим в Румынии, которые обеспечили боевикам поставки стрелкового оружия, противотанковые гранатометы «Джавелин» и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер».

Такое развитие ситуации, по мнению сербских спецслужб, может быть использовано НАТО для усиления своей группировки и увеличения численности военнослужащих на американской базе «Бондстил» и в Косово в целом. «Цель США – усилить свое присутствие в Европе, а Западные Балканы – одна из последних точек, где не развернуты усиленные воинские соединения Америки и НАТО», – говорится в статье.

Как считает бывший офицер контрразведки Вооруженных сил Югославии Любан Каран, «чтобы эта история стала реальностью, в какой-то момент должен случиться инцидент, который стал бы поводом для конфликта». «У США на Балканах есть большой опыт режиссуры различных событий, послуживших поводом для крупных конфликтов», – пояснил Каран, отметив, что «в Косово и Метохии появились группы чеченцев, что вызывает подозрения».

Примечательно, что эта информация появилась на фоне конфликта по поводу сербских номерных автомобильных знаков, которые «власти самопровозглашенной республики пытаются запретить на своей территории, несмотря на протесты сербского населения. Косовский «премьер-министр» Альбин Курти ранее заявил о возможной конфискации транспортных средств сербов, не желающих заменить сербские номера на косовские.

Стоит отметить, что весной этого года спецподразделения армии США провели совместные учения со спецназом косовской полиции и Сил безопасности Косово под названием BILAT.

При этом, по данным сербских СМИ, косовские «власти» инициировали строительство еще одной базы полиции на севере края в селе Ясеновик муниципалитета Зубин Поток. Ранее для нужд спецподразделений Приштиной были построены лагеря вблизи административных переходов Яринье и Брняк.

В конце июля международная миссия под эгидой НАТО (KFOR) пригрозила вмешаться в конфликт, если возникнет угроза стабильности. В дальнейшем сообщалось об увеличении воинского контингента в районе линии разграничения Сербии и Косово.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»