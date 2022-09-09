«Мы здесь хозяева», – «глава» косовского МВД резко отреагировал на требования Белграда

«Министр» внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля резко отреагировал на требование Белграда прекратить патрулирование озера Газиводе, находящегося на линии разграничения с центральной Сербией, силами косовской полиции. Как заявил «глава» МВД, Косово не «оккупировано» – «мы здесь хозяева».

«Албанский народ больше не слаб, и Косово не оккупировано, как некогда. Мы – независимая страна, и у нас есть институты, которые готовы быть хозяевами своей страны. Кроме того, у нас имеются лучшие союзники в этом намерении», – сказал Свечля, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом «глава» МВД категорически отверг обвинения в применении насилия к сербскому населению края, но при этом подчеркнул, что «нет никакого запрета на действия косовской полиции в четырех северных муниципалитетах». «Это неправда, что спецназ не может зайти на север [Косово]. И сейчас мы особо заняты, укрепляем границы», – заявил «министр».

Накануне президент Сербии Александр Вучич, комментируя патрулирование косовской полицией озера Газиводе, назвал эти действия Приштины попыткой «медленного захвата и оккупации севера Косово и Метохии». «Албанцы пытаются незаметно захватить и оккупировать север Косово и Метохии. Их так называемый министр внутренних дел хочет контролировать озеро Газиводе, что будет означать новое нарушение Брюссельского соглашения. А если обратиться к господам в Брюсселе, они вам скажут «да все в порядке», – а потом становится еще хуже. Я предупреждаю и одних, и других: не делайте так больше. Сербский народ не потерпит ни насилия, ни нарушений международного права. Игры кончились», – заявил Вучич.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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