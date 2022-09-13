Президент Сербии прокомментировал перспективы решения косовской проблемы

Белград намерен искать возможность для мирного совместного проживания сербов и албанцев в Косово и Метохии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, подчеркнув, что речь о признании независимости самопровозглашенной республики не идет.

«Сербия ни прямо, ни косвенно не признает в одностороннем порядке провозглашенную независимость Косово и не отступит от борьбы за свои интересы. Нужно найти решение для совместного проживания и сербов и албанцев в Косово и Метохии. Это задача, которую мы должны выполнить, чтобы добиться успеха», – цитирует заявление Вучича «Балканист.ру».

Президент Сербии пояснил, что это трудная задача, но всё остальное ведет к поражению. «У нас очень узкий коридор для маневров, где шансы на лучшее весьма скудны, а вероятность падения в бездну огромна», – констатировал сербский лидер, напомнив, что, согласно Конституции, Косово и Метохия являются неотделимой частью Сербии.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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