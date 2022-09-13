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Вторник, 13 сентября 2022, 17:03 мск

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Президент Сербии анонсировал очередной отзыв признания независимости Косово

Фото: официальный сайт «президента» Косово

Белград заручился поддержкой еще одного государства, которое в течение ближайшего времени отзовет признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, выступая на специальном заседании Народной Скупщины.

«За короткий промежуток времени мы добились семи отзывов признания объявленной в одностороннем порядке независимости Косово, и я ожидаю, что в ходе переговоров в ближайшие 15 дней мы добавим к ним восьмую страну, которая откажется от признания», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее президент Сербии заявил, что огласит список стран, отказавшихся признать самопровозглашенной республики, «когда наступит нужный момент». Как сообщается на сайте Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии, 97 стран мира не признают независимость Косово. Очевидно, вскоре список пополнится.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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