«Это не в наших интересах» – президент Сербии сделал важное заявление о санкциях против России

Белград не намерен менять свою позицию по антироссийским санкциям. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая перед депутатами парламента страны.

«Мы по-прежнему не планируем вводить санкции против Российской Федерации, потому что знаем, что санкции – это не решение, и мы не пойдем против тех, кто всегда поддерживал нас в Совете Безопасности ООН и на других международных форумах. Это и есть политика Сербии, и она является решительной», – подчеркнул сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Многие спекулировали на тему введения санкций в день выборов 3 апреля или после выборов, но это не в наших интересах. Тот, как говорили, «слабый» Вучич и его «слабая» власть, остаются единственным европейским руководством, кто не ввёл санкции против России», – констатировал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»