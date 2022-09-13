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Вторник, 13 сентября 2022, 18:31 мск

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«Это не в наших интересах» – президент Сербии сделал важное заявление о санкциях против России

Фото: официальный сайт президента Сербии

Белград не намерен менять свою позицию по антироссийским санкциям. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая перед депутатами парламента страны.

«Мы по-прежнему не планируем вводить санкции против Российской Федерации, потому что знаем, что санкции – это не решение, и мы не пойдем против тех, кто всегда поддерживал нас в Совете Безопасности ООН и на других международных форумах. Это и есть политика Сербии, и она является решительной», – подчеркнул сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Многие спекулировали на тему введения санкций в день выборов 3 апреля или после выборов, но это не в наших интересах. Тот, как говорили, «слабый» Вучич и его «слабая» власть, остаются единственным европейским руководством, кто не ввёл санкции против России», – констатировал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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