Отзыв признания Косово: президент Сербии заручился поддержкой еще одного государства

Белград добился еще одного отзыва признания самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, который находится в Нью-Йорке на 77-ой Генассамблее ООН, где запланировано его выступление.

«На одной из встреч, которая прошла без публичного освещения, я заручился ещё одним отзывом признания Косово. Мы работаем молча, а когда они попытаются вступить в международные организации, то будут неприятно удивлены количеством стран, которые их не признают», – цитирует «Балканист.ру» слова президента Сербии.

При этом Вучич заверил, что Сербия продолжит вести собственный политический курс, несмотря на давление Запада. Ранее сообщалось, что на полях Генассамблеи ООН президента Сербии вновь пытались принудить к санкциям против России.

«Мы боремся за жизнь наших граждан. Усилим экономическое сотрудничество с США, как и продолжим трудиться над сохранением добрых отношений с Россией и с Китаем. Это единственная политика, которая у нас есть. Из-за Косово мы можем занимать только свою сторону», – подчеркнул Вучич.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»