В приштинском архиве признались в отсутствии документов о военных преступлениях сербов в Косово

Приштинское архивное агентство не располагает документами о предполагаемых преступлениях, которые, как утверждают власти самопровозглашенной республики, совершила сербская сторона во время вооруженного конфликта в Косово. Эту информацию подтвердил директор департамента политики развития государственного архивного агентства Косово Шпреса Мекай.
По его словам, отсутствие архивной базы объясняется тем, что согласно закону об архивах, документы, подлежащие хранению, «передаются в архив в течение 30 лет с момента его создания», передает «Балканист.ру».
Издание отмечает, что вопрос об документальных доказательствах утверждений косовских политиков, обвиняющих Сербию в совершении военных преступлений в Косово, снова стал актуальным после заявления «президента» самопровозглашенной республики Вьосы Османи о «геноциде» в крае. При этом она назвала фантастическую цифру в «25 тысяч изнасилованных женщин и 13 тысяч убитых гражданских лиц албанской национальности».
Приштина, служба информации РИА «Новый День»
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