российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 сентября 2022, 16:50 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Косовские «силы безопасности» наращивают группировку на севере края

Фото: официальный аккаунт «министра обороны» Косово в соцсетях

В минувшие выходные военизированные подразделения Косовских сил безопасности (КСБ) увеличили группировку на севере самопровозглашенной республики. Вооруженный отряд албанцев прошел на 3-5 км вглубь территории муниципалитета Зубин Поток, находящего под частичным управлением сербов, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Издание отмечает, что нахождение силовых структур Приштины без предварительного оповещения об этом мэра муниципалитета и командования международных сил KFOR запрещено подписанными договоренностями между Белградом и самопровозглашенными властями Косово. Тем не менее, реакции международных организаций на вылазку КСБ не последовало.

Примечательно, что с прошлого сентября косовские силовики под предлогом борьбы с преступностью 12 раз проводили несанкционированные операции на севере Косово, захватывая здания местной сербской администрации, врываясь в дома сербов, провоцируя вооруженные нападения и прибегая к тактике насильственного задержания. С целью устрашения местного сербского населения все силовые акции Приштины проводились с использованием «бронемобилей и до зубов вооруженных спецназовцев», отмечает издание «Вечерние новости».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

В приштинском архиве признались в отсутствии документов о военных преступлениях сербов в Косово / Отзыв признания Косово: президент Сербии заручился поддержкой еще одного государства / Президент Сербии анонсировал очередной отзыв признания независимости Косово / Президент Сербии прокомментировал перспективы решения косовской проблемы / «Бандитизм Приштины не имеет границ»: президент Сербии обратился к согражданам после заседания Совета национальной безопасности / «Мы здесь хозяева», – «глава» косовского МВД резко отреагировал на требования Белграда / Американские спецслужбы готовят антисербские провокации в Косово / Президент Сербии созывает Совет национальной безопасности

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Косовская проблема, Сербия,