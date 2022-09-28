Российские дипломаты обрушились с критикой на посла США в Белграде

Диппредставительство РФ в Белграде выразило возмущение по поводу требования посла США Кристофера Хилла к руководству Сербии объяснить содержание подписанного двустороннего соглашения с Россией, в котором оговаривается календарь совместных мероприятий. Как считают российские дипломаты, подобные заявления американского посла являются неподобающими.

«На сей раз тот (посол США) воистину превзошел себя, разнузданно потребовав – будто бы у него есть такое право – объяснений (!) у властей страны пребывания по поводу подписанного министрами иностранных дел России и Сербии 23 сентября 2022 года в Нью-Йорке плана межведомственных консультаций на 2023-2024 годы. Печально наблюдать, до чего может опуститься американская дипломатия для реализации задач по навязыванию суверенным государствам установки Вашингтона на «единство в русофобии», подмене международного права выгодным США «порядком, основанным на правилах», расширению – за счет нечестной конкуренции – рынков сбыта для американских энергоносителей, безусловно проигрывающих российскому природному газу и по цене, и по качеству», – подчеркивается в заявлении посольства РФ в Белграде, которое цитирует «Балканист.ру».

Российские дипломаты выразили уверенность, что Сербия не согласится на подобный шантаж, а американскому послу посоветовали ознакомиться с Венской конвенцией. «Следовать положениям этого документа несложно. Необходимо только научиться уважать право других государств на независимый политический курс. Это умение Вашингтону еще пригодится – в условиях необратимой подлинной демократизации международных отношений и становления полицентричного мироустройства США рано или поздно предстоит смириться с объективной реальностью, отказаться от неоколониальных привычек и неоправданных притязаний на роль «всемирного генерал-губернатора», – заявили в посольстве РФ.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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