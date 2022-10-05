Прозападные политики вновь пытаются навредить отношениям Сербии и Республики Сербской

Бывший кандидат в президенты Республики Сербской (РС) от прозападной оппозиции Елена Тривич занимается политическими манипуляциями, цель которых – навредить партнерским отношениям избранного главы республики Милорада Додика и президента Сербии Александра Вучича, пишет «Балканист.ру».

Как отмечает издание, речь идет об информационном вбросе в ночь на 3 октября, когда Тривич, не дожидаясь официальных результатов выборов, объявила о своей победе. Как отмечали некоторые СМИ, на это ее якобы вдохновил президент Сербии. В качестве подтверждения приводилась цитата Тривич о том, что в своей политике она будет следовать курсу, сформированному в Белграде.

По оценке наблюдателей, Тривич уже давно добивается внимания Вучича. В 2018 году она написала президенту Сербии эмоциональное письмо с требованиями предоставить доказательства вмешательства западных сил в прошедшие тогда выборы, на которых она стала членом парламента. При этом в последней предвыборной кампании вмешательство западных сил тоже было – саму Тривич уличили в том, что ее финансировал Госдеп США.

«Балканист» обращает внимание, что Вучича и Додика давно пытаются поссорить, трактуя политическую сдержанность президента Сербии в кризисные моменты как отречение от своего партнёра из Республики Сербской. Тем не менее, в Белград на все торжественные мероприятия (государственные праздники, приемы в посольстве, торжественные церемонии награждения видных общественных деятелей) ездит по-прежнему только Додик с соратницей и новым сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желькой Цвиянович. Именно им Вучич обещал и предоставил в 2020 году помощь для Республики Сербской в размере 2,7 млн евро, отправил 15 машин скорой помощи, стоимость которых оценивается в 750 тысяч евро, выделил 540 тысяч евро для школ, поддержал строительство гидроэлектростанции Горня Дрина и магистралей, связывающих регион с Сербией, и т.д.

Как отмечается в публикации, ни цента из упомянутого сербский энтитет Боснии и Герцеговины от Белграда не получил бы, если бы не крепкие личные связи Вучича и Додика. «Эти дружба и поддержка подтверждаются делами. К слову, Белград в преддверии всеобщих выборов в БиГ был завешен билбордами с портретом Милорада Додика, с которых он призывал граждан РС, живущих в Сербии, проголосовать за него», – пишет издание.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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