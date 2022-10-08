Запад силой продавливает включение Косово в ООН и Совет Европы

Запад продавливает вступление самопровозглашенной республики Косово в Организацию объединенных наций (ООН) и Совет Европы на фоне увеличения военного контингента США на территории края по предлогом защиты территориальной целостности непризнанного государства. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Наша самая большая ошибка, что мы позволили Евросоюзу руководить переговорным процессом с Приштиной. Суть их предложения в том, чтобы мы позволили Приштине войти во все международные организации, включая ООН. Взамен обещан ускоренный приём в Евросоюз и, вероятно, экономическая выгода. Суть заключается в том, что формально мы не признаем Косово, но соглашаемся с их членством в ООН», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Президент Сербии также обратил внимание, что США увеличивают военное присутствие в Косово и Метохии под предлогом защиты территориальной целостности самопровозглашенной республики. «Это ясный сигнал нам о том, что мечтать о соблюдении Резолюции 1244 и Устава ООН больше не приходится, уважать следует только силу. Этот сигнал мы поняли. Ожидайте 2 или 3 ноября начало процедуры приёма Косово в Совет Европы. Они ждут, когда оттуда выйдет венгерский член и на его место сядет литовский. Это планируется уже много месяцев», – констатировал Вучич.

В то же время президент Сербии подчеркнул, что Белград обеспечил восемь отзывов признаний суверенитета Косово и рассчитывает, что этот аргумент будет принят во внимание «сильными мира сего». Для Сербии неприемлемо позволить Приштине войти в ООН, сказал Вучич.

«Как бы то ни было, мы продолжим бороться: в руководстве Сербии не существует воли признать Косово», – заявил сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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