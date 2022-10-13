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Четверг, 13 октября 2022, 17:30 мск

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Глава Сербской православной церкви прибыл в Косово

Фото: mitropolija-zagrebacka.org

Глава Сербской православной церкви (СПЦ) Порфирий прибыл в косовский город Призрен. Патриарх благословил сербов, оставшихся жить в этом в самом удаленном от границ центральной Сербии крупном городе края, передает «Балканист.ру».

Как предполагается, интронизация Патриарха Сербского Порфирия состоится завтра, 14 октября, в Печской Патриархии. На церемонии будут присутствовать архиереи СПЦ, игумены монастырей Косово и Метохии и остальной части Сербии, священнослужители из Черногории и Боснии и Герцеговины, а также сотни местных верующих.

По традиции на патриарший престол избранного главу СПЦ возведет самый старший по чину и возрасту архиерей – архиепископ Сараевский, митрополит Дабро-Боснийский Хризостом, который вручит Порфирию панагию (нагрудный образ Богоматери), патриарший посох и священное одеяние – мантию зеленого цвета.

Обеспечивать безопасность на церемонии будет косовская полиция.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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