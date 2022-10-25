Премьер-министр Сербии назвала приоритеты нового правительства

Правительство Сербии намерено активно бороться за энергетическую безопасность страны. Об этом заявила премьер-министр Ана Брнабич, представляя парламенту на утверждение новый состав кабмина страны. По ее словам, «мы не можем больше опираться только на один источник или одного партнера».

«Абсолютным приоритетом нашего правительства станет энергетика или, как сказал президент Сербии, новая энергетическая политика. Мы поменяем образ мышления, примем инновации, будем опираться на свои возможности и сможем повторить успех, достигнутый в сфере здравоохранения. Мы заканчиваем строительство блока Б3 теплоэлектростанции «Костолац» и возведение интерконнектора с Болгарией, который станет альтернативным газовым маршрутом и откроет выход к терминалам сжиженного газа в Греции. Продолжим строительство гидроэлектростанции «Бук-Биела» в Боснии и Герцеговине, начнем возводить ГЭС «Бистрица» и «Джердап-3» и прокладывать нефтепровод с Венгрией для диверсификации маршрутов. Это будет приоритетный проект для нашего правительства. Стремясь к большей стабильности, независимому энергоснабжению, мы не можем больше опираться только на один источник или одного партнера. Мы намерены вложить в новую энергетическую политику Сербии 12 млрд евро до 2025 года», – цитирует «Балканист.ру» заявление Брнабич.

По ее словам, новый кабмин продолжит расширять сотрудничество со всеми странами, не отступая от своих принципов территориальной целостности. «Наши красные линии – довольно четкие. Для нас священны интересы Республики Сербии, полная независимость Сербии в решении всех вопросов внутренней и внешней политики в соответствии с ее собственными национальными интересами и принципами международного права, а также сохранение жизненных интересов и безопасности нашего народа в Косово и Метохии», – подчеркнула глава сербского правительства.

Вместе с тем, как отметила Брнабич, Сербия будет развивать региональный проект «Открытые Балканы» и надеется, что к нему присоединятся Черногория и Босния и Герцеговина. Также премьер-министр заверила, что Белград продолжит переговоры с «властями» самопровозглашенного Косово по урегулированию отношений после выполнения Приштиной Брюссельских соглашений по созданию Союза сербских муниципалитетов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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