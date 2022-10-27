Новое обострение в Косово: сербы готовы блокировать КПП

Сербское население Косово готово организовать блокаду всех контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения с центральной Сербией, если пришитинские «власти» начнут конфисковывать автомобили с номерными знаками сербского образца. Об этом сообщил лидер партии «Сербский список» Горан Ракич после встречи с главой государства Александром Вучичем.

Как отмечает «Балканист.ру», 31 октября истекает срок, отведенный Приштиной на замену автономеров сербского образца на косовские с «гербом и флагом» самопровозглашенной республики. Сербы считают это террором и новым способом изгнать их из Косово и Метохии.

«Мы четко заявили президенту Вучичу, что, если косовские силы безопасности, специальные подразделения полиции начнут конфисковать нашу собственность, а это номерные знаки и автомобили, мы дадим отпор демократическим и мирным путем. Это будет народное сопротивление», – сказал Ракич.

При этом политик указал на непредсказуемость развития событий в случае эскалации конфликта. «Никто из нас, живущих там, не знает, во что это выльется, если кто-то насильственно начнет отбирать наше имущество», – подчеркнул Ракич.

Президент Сербии после встречи с лидерами косовских сербов созвал заседание Совета национальной безопасности, где планируется рассмотреть конфликтную ситуацию в крае Косово.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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