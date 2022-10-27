Президент Сербии разоблачил планы Приштины

Решение косовских «властей» с 1 ноября запретить косовским сербам въезд на территорию края на автомобилях без номерных знаков с «государственной символикой» самопровозглашенной республики означает начало новой этнической чистки. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности.

«Их [Приштины] план – выпустить сербов с территории Косово и Метохии и не пускать обратно без новых номеров. Мы не позволим допустить изгнание или повтор событий 17 марта», – подчеркнул сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Напомним, во время беспорядков в Косово 17 марта 2004 года были убиты 16 гражданских, 4 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, 800 жилых зданий и 36 православных церквей были сожжены или уничтожены.

Президент Сербии обратил внимание, что решение приштинских «властей» противоречит всем договоренностям, достигнутым в Брюсселе. При этом Вучич обвинил во лжи страны Евросоюза и США, которые заявляют о легитимности требований Приштины. «Это наглая ложь, ни в одном соглашении не говорится, что они имеют на это право. Они хотят, чтобы таким образом сербы признали независимость Косово», – констатировал он.

В то же время сербский лидер заявил, что Североатлантический альянс, который обязался обеспечивать мир на территории Косово и Метохии, также нарушает международные договоренности, разрешая Приштине формировать и обучать свою армию, несмотря на запрет Организации объединенных наций.

Вучич также заверил, что Белград не оставит косовских сербов одних в их борьбе за собственные права. «Сегодня мы обсудили положение дел в наших вооруженных силах и предприняли соответствующие меры», – сообщил он.

Вучич выразил надежду, что у Приштины и у тех, кто ее поддерживает в каждом беззаконном решении, «хватит здравого смысла», чтобы не противостоять мирному сербскому народу, который хочет жить на своей земле в Сербии в соответствии с Уставом ООН и Резолюции 1244 Совета Безопасности. «Мы не сдадимся», – подытожил президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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