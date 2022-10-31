Посол РФ в Белграде: Сербия не введет антироссийские санкции

Сербия после назначения нового правительства сохранит прежний курс и не введет санкции против России, несмотря на давление Запада. Такое мнение высказал посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью РИА «Новости». По его словам, существует совокупность факторов, которые свидетельствуют о неизменности политики руководства Сербии.

«Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин «правительством преемственности», которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда. Это подтверждают выступление премьера Аны Брнабич и дебаты в парламенте, заявления вновь назначенных министров. В них отсутствуют какие-либо элементы, которые указывали бы на возможное изменение сербского подхода к санкциям в отношении России. Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и Советом национальной безопасности Сербии, сохраняется», – отметил российский дипломат.

В то же время Боцан-Харченко обратил внимание, что с начала весны усиливается натиск на Белград со стороны США и Евросоюза. «Сначала были уговоры, далее западники перешли к запугиванию и шантажу, теперь говорят о возможном введении против Сербии конкретных экономических мер – назовем их «вторичными санкциями». Звучат серьезные предупреждения, в том числе насчет свертывания инвестиций, сокращения финансирования из есовских фондов, возможной приостановки вступительных переговоров, ограничения и даже замораживания безвизового режима. Нельзя сказать, что такие меры, если Запад их применит, безболезненны для граждан Сербии, и Белград сможет от них отмахнуться», – отметил посол.

При этом дипломат отметил, что руководство Сербии со своей стороны открыто говорит «об этом чудовищном, выходящем за все рамки приличий давлении». «На это указывает и российское руководство. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, подобная бесцеремонность Запада по отношению к суверенному государству поражает… Главная задача президента Вучича и нового правительства – сохранить в этих тяжелых условиях динамику экономического развития, стабильность Сербии – политическую, социально-экономическую, особенно энергетическую; энергетика сейчас – основная проблема в Европе», – пояснил Боцан-Харченко.

«Вместе с тем должен отметить, что подключение Белграда к санкциям окажется еще более болезненным для страны. Кроме того, судя по соцопросам, большинство населения Сербии вряд ли согласится с антироссийскими мерами – и руководство страны это учитывает. Таким образом, мы опираемся на совокупность факторов. Исходим из того, что санкции не будут введены, и мы сможем продолжать развивать наши отношения», – сказал российский дипломат.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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