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Вторник, 1 ноября 2022, 12:50 мск

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Приштина начала новый этап перерегистрации автомобилей

Архив. Фото: официальный сайт «МИД Косово»

Сегодня приштинские сотрудники контрольно-пропускного пункта Яринье на административной линии разграничения Сербии с самопровозглашенной республикой начали выдавать повестки с требованием явиться в центр перерегистрации автономеров и сменить номерные знаки на косовские.

Таким образом «власти» Косово начали новый этап полной замены прежних регистрационных знаков автомобилей косовских сербов, заставляя перейти на новые номера с «госсимволами» самопровозглашенной республики, передает «Балканист.ру».

Как предполагается, повестки будут вручать до 21 ноября, после чего не подчинившихся новым правилам обяжут выплатить штраф в размере 150 евро.

С 21 января до 21 апреля Приштина рассчитывает выдать всем сербам края автомобильные номера косовского образца, а прежние объявить вне закона.

Ранее Приштина в одностороннем порядке запретила использовать регистрационные знаки сербского образца и статусно-нейтральные автономера, которые использовались с 2011 года согласно договоренности с Белградом о свободе передвижения. Это решение вызвало протесты косовских сербов.

Партия «Сербский список» из Косовской Митровицы заявила, что на первый назначенный штраф снова ответит протестами.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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