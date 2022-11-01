Вооруженные силы Сербии переведены в состояние повышенной боеготовности

Вооруженные силы Сербии переведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с возможным обострением обстановки на административной линии разграничения с самопровозглашенной республикой Косово. Об этом сообщил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

«Никто не хочет конфликта, но Сербия – серьезное государство и предпринимает меры, чтобы отреагировать на возможные проблемы. Армия готова выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего ради защиты своих граждан, включая сербов Косово и Метохии», – цитирует «Балканист.ру» заявление Вучевича.

Министр обороны также подчеркнул, что Сербия выступает за мирное разрешение ситуации путем переговоров. «Лучше сто дней вести переговоры, чем один день провести в окопе», – сказал он.

1 ноября косовские сербы начали получать повестки с требованием сменить номера автомобилей на новые с «государственной символикой» самопровозглашенной республики. Это предписано сделать до 21 ноября, после чего неподчинившихся начнут штрафовать. Сербы Косово и Метохии заявили, что выйдут на протесты сразу после получения первого штрафа. На данный момент ситуация на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения Сербии и Косово спокойная.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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