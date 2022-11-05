Косовские сербы покидают все структуры «власти» самопровозглашенной республики

Представители сербского населения Косово и Метохии покинули свои посты во всех учреждениях «госаппарата» самопровозглашенной республики: «парламенте», «правительстве», органах власти четырех муниципалитетов на севере края, а также судебных учреждениях и полиции. Об этом заявил лидер партии «Сербский список» Горан Ракич.

По его словам, решение будет в силе до тех пор, пока приштинские «власти» не отзовут свое требование о перерегистрации автомобильных номерных знаков и не начнут соблюдать положения Брюссельского соглашения. Завтра, 6 ноября, в Косовской Митровице намечен митинг протеста сербского населения.

Сегодня в связи с обострением ситуации в крае президент Сербии Александр Вучич провел экстренное заседание правительства, а также провел переговоры с послами США, Китая и России Кристофером Хиллом, Чен Бо и Александром Боцан-Харченко, передает «Балканист.ру».

Сербский лидер указал дипломатам на то, что косовские «власти» безнаказанно нарушают взятые на себя обязательства по обеспечению гражданских прав и угрожают стабильности в регионе односторонними действиями, ставящими под угрозу физическое существование сербов в крае.

Напомним, 1 ноября «власти» Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, выдавая предупреждения. Штрафы составят 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Одностороннее решение Приштины вызвало волну недовольства косовских сербов. Вооруженные силы Сербии были переведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с возможным обострением обстановки на административной линии разграничения с самопровозглашенной республикой.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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