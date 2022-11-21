«Мы находимся в патовой позиции»: депутат сербского парламента допустил новый вооруженный конфликт в Косово

Обострение ситуации в крае Косово грозит перерасти в вооруженное противостояние. Об заявил председатель комитета Народной скупщины Сербии по делам обороны и внутренних дел Милош Йованович в комментарии порталу «Балканист.ру». По его оценке, унизительное предложение Брюсселя и Приштины Белграду, которое сегодня отверг президент страны Александр Вучич, было предсказуемо.

Как считает политик, ситуация в крае как никогда близка к эскалации конфликта, который Сербия будет сдерживать до последнего. «Евросоюз и США десятилетиями поддерживают сецессию Косово и Метохии, сепаратистов в крае и добиваются признания самопровозглашенной республики от Сербии, чего ни одна сербская власть не сделает, потому что это невозможно и неприемлемо. Мы находимся в патовой, кризисной, тяжелой позиции. Я верю, что в конфликте никто не заинтересован, и с той стороны тоже включат голову, но ситуация близка к этому», – сказал Йованович.

«Разговоры о вооруженном столкновении все чаще возникают в СМИ и, хотя я верю, что до него не дойдет, вероятность остается высока. Без сомнений, Запад может надавить на Косово, но не хочет этого делать, потому что, как говорит президент Вучич, это их дитя. Единственное политическое желание, которое существует на Западе, – это сломить Сербию, заставить её признать самопровозглашенную республику. Да, мы успели выиграть время, но наступил момент, когда нам выставляют счёт, цена которого для нас абсолютно неприемлема, и Сербия не пойдёт на такой шаг», – подчеркнул политик.

Напомним, конфликт обострился после решения Приштины под угрозой штрафов и изъятия транспортных средств заставить косовских сербов менять регистрационные номера своих машин на содержащие «госзнаки» самопровозглашенной республики.

Президент Сербии Александр Вучич обсудил эту проблему сегодня с Верховным комиссаром ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, которые ранее провели переговоры с «премьер-министром» Косово Альбином Курти. «Нам предложено решение, оскорбляющее Брюссельское соглашение, что для Сербии неприемлемо», – заявил СМИ источник в сербской делегации.

В Брюссельском соглашении оговорены гарантии соблюдения прав сербов, проживающих в Косово и Метохии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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