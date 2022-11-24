«Нас ждут тяжёлые времена»: президент Сербии прокомментировал итоги переговоров с ЕС по косовской проблеме

Белград на переговорах с представителями Евросоюза добился тактической победы по защите прав косовских сербов на свободу передвижения, но ситуация может перерасти в угрожающую. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, в Брюсселе удалось отстоять свои позиции по проблеме автономеров, которые косовские власти пытались заменить в одностороннем порядке. Президент Сербии уточнил, что в период переговоров прежние автономера косовских сербов с обозначениями городов на территории Косово и Метохии остаются в обороте, регистрацию машин с такими номерами можно продлевать и далее, не опасаясь штрафов, а для новых транспортных средств у Сербии еще есть свободные регистрационные знаки.

«Это наша малая тактическая победа, но она ведёт в угрожающую нам ситуацию. Нас ждут тяжёлые времена», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Я Брюсселю ясно дал понять, где проходят наши красные линии. В какой-то момент возникла угроза прекращения переговоров, и я сказал: «И что, вы будете хвалиться срывом диалога? А как тогда решать проблемы? Если мы не даем Косово право на кресло в ООН, вы нас будете бомбить?». У нас в Брюсселе союзников нет. Я борюсь, ногами и руками бьюсь – за то, чтобы сохранить то малое, что нам осталось от 2011 года», – отметил Вучич, комментируя ход переговров с представителями ЕС.

По его словам, за «рекомендацией» Европарламента ввести санкции против России стоит требование признать Косово. «Нас это вообще не интересует», – подчеркнул сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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