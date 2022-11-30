В ЕС поддержали либерализацию визового режима для Косово

Представители государств Евросоюза одобрили либерализацию визового режима для самопровозглашенной республики Косово. Как сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавски, в ближайшее время начнутся консультации с Европарламентом, который должен утвердить это решение.

«Сегодня мы сделали важный шаг к безвизовому режиму для граждан Косово, и теперь мы надеемся достичь соглашения с Европейским парламентом, чтобы сделать это обещание реальностью», – цитирует «Балканист.ру» главу МИД Чехии.

Как предполагается, новые правила пересечения границ начнут действовать с 1 января и позволят жителям края с косовскими паспортами находиться в странах ЕС без визы не более 90 дней в течение шести месяцев.

Решение также должно быть утверждено Европарламентом и Еврокомиссией. Как утверждают приштинские СМИ, в этих структурах уже высказались в поддержку либерализацию визового режима для Косово.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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