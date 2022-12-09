Снова на грани войны: Сербия готова вернуть свои войска в Косово

Обострение ситуации в крае Косово, в который накануне «власти» самопровозглашенной республики ввели военизированные спецподразделения, может привести к войне. Как завила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, в такой обстановке Белград готов принять решение о защите своего народа в Косово.

По ее словам, глава «правительства» самопровозглашенной республики Альбин Курти довёл ситуацию до критической. «Альбин Курти всех нас вернул даже не в XIX, а в XVIII век. Всё, что он делает, представляет опасность не только для сербов, но и албанцев и всей Европы. Курти довёл нас до грани войны. КФОР и ЭУЛЕКС не выполняют свою работу, не защищают сербов Косово и Метохии», – констатировала Брнабич, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Премьер-министр Сербии подчеркнула, что «власти» самопровозглашенной республики ежедневно нарушают Кумановское и Брюссельское соглашения. «Мы близки к решению потребовать возвращения наших сил туда, согласно Резолюции 1244 [Совета Безопасности ООН], потому что жизнь сербов – в опасности. У нас есть и право, и намерение», – заявила Брнабич.

Ночью около 300 приштинских спецназовцев оккупировали северную часть Косовской Митровицы. Приштина заявила, что это было сделано «для защиты испуганных албанцев», хотя косовские власти не имеют права вводить полицию на север края без согласия глав четырёх сербских муниципалитетов.

Президент Сербии Александр Вучич намерен рассмотреть вопрос о размещении тысячной группировки войск на севере Косово и Метохии. Как сообщил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, в настоящее время проводятся консультации.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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