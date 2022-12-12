Сербия запросит разрешение KFOR на ввод своего военного контингента в Косово

Правительство Сербии направит командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на введение в регион своего ограниченного контингента подразделений армии и полиции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, это решение соответствует резолюции 1244 Совбеза ООН.

В конце прошлой недели сербский лидер говорил, что Белград готов направить в Косово своих военнослужащих, хотя и уверен, что KFOR отклонит этот запрос. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала это предложение «совершенно неприемлемым» и осудила риторику Сербии.

«Она ответила вместо командующего KFOR, который не может ответить, потому что еще не получил запрос. В четверг заседание правительства, тогда он это и получит», – цитирует РИА «Новости» заявление Вучича в ответ на слова Бербок.

Как отметил президент Сербии, заявление немецкого министра совпало с очередным отказом косовского «премьер-министра» Альбина Курти создать Союз сербских муниципалитетов в Косово и с действиями косовоалбанской полиции на севере края.

10 декабря косовские сербы начали возводить баррикады из-за задержания в Приштине бывшего полицейского – серба Деяна Пантича. Позже косовоалбанская полиция заблокировала въезд в край через КПП «Ярине» из центральной Сербии, а президенту самопровозглашенной республики Вьесе Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины подали в отставку из всех структур. Кроме того, бойцы косовского спецназа вторглись на объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги.

Вучич при этом подчеркивал, что официальный Белград продолжит борьбу по косовскому вопросу всеми правовыми средствами. Президент Сербии настаивает, что Приштина должна сформировать Союз сербских муниципалитетов, как это предусматривает Брюссельское соглашение 2013 года.

Белград, Андрей Дорофеев

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