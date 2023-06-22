российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 июня 2023, 17:07 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко

Сербский министр, призывавший к санкциям против России, отправлен в отставку

Фото: официальный сайт президента Сербии

Министр экономики Сербии Раде Баста, призывавший введению Белградом антироссийских санкций, отправлен в отставку. Соответствующий документ подписан главой сербского правительства Аной Брнабич.

Как пишут сербские СМИ, решение принято по запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии «Единая Сербия» Драгана Марковича Палмы.

Ранее после скандальных заявлений министр глава «Единой Сербии» сообщил об отставке Басты с поста зампредседателя движения и об исключении его из партии.

Белград, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Сенатор Карасин: Запад запустил методы «цветной революции» в Сербии / Западные «миротворцы» сами стали фактором нестабильности в Косово – МИД РФ / Ситуация тревожная: в центре Европы зреет большой взрыв / Армия Сербии приведена в состояние максимальной боевой готовности: Вучич направил войска в сторону Косова / Мощный взрыв произошел на сербском оборонном заводе / Это провал: в МИД РФ оценили переговоры Белграда и Приштины под эгидой ЕС / Сербия отказалась голосовать за антироссийскую резолюцию Совета Европы / Власти Сербии на два года запретят хранение и ношение оружия

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Сербия,