Сербский министр, призывавший к санкциям против России, отправлен в отставку

Министр экономики Сербии Раде Баста, призывавший введению Белградом антироссийских санкций, отправлен в отставку. Соответствующий документ подписан главой сербского правительства Аной Брнабич.

Как пишут сербские СМИ, решение принято по запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии «Единая Сербия» Драгана Марковича Палмы.

Ранее после скандальных заявлений министр глава «Единой Сербии» сообщил об отставке Басты с поста зампредседателя движения и об исключении его из партии.

Белград, Светлана Антонова

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