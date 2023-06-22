Сербский министр, призывавший к санкциям против России, отправлен в отставку

Министр экономики Сербии Раде Баста, призывавший введению Белградом антироссийских санкций, отправлен в отставку. Соответствующий документ подписан главой сербского правительства Аной Брнабич.
Как пишут сербские СМИ, решение принято по запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии «Единая Сербия» Драгана Марковича Палмы.
Ранее после скандальных заявлений министр глава «Единой Сербии» сообщил об отставке Басты с поста зампредседателя движения и об исключении его из партии.
Белград, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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