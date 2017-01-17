«Кто плюёт на всех на свете, тот живёт в бронежилете…" / Спецпроект РИА «Новый День» «Политика для чайников»

Публикации за 17.01.17

Есть политический вопрос и есть социально-экономический. Политический: у кого власть, и что с ней делать. Ну, у кого власть, это понятно. Но вот, что с ней делать – чем дальше, тем меньше ясности. А социально-экономический вопрос вообще поручен правительству и надёжно забыт. Пусть там сами как-нибудь выкручиваются. Единственная связь с экономикой обнаруживается в виде требования: мне нужно столько-то денег. Где взять – ваша проблема. Поручение дано, исполняйте.

В бюджете дыра на три триллиона. Как её закрыть? Чем?

А что есть? Нефтегаз и население. Ага, «люди – вторая нефть». Последний резерв. Вот его и используйте. Но, между прочим, это действительно последний резерв – тот, который трогать до самого-самого крайнего случая не следует. Потому что может взорваться. Берёшь, думаешь деньги – а это бомба. Люди – не ангелы. Жадны, циничны, жестоки. Не пожалеют в случае чего. Но они же трусы! Ага, трусливы и хитры. Поэтому найдут безопасный для себя способ. «Одна голова хорошо, а много – лучше». Вот у тебя одна голова, а у них – много. Им лучше, а тебе – хуже.

Значит, нужна дополнительная защита. Изолируем себя от всех опасностей. Не пускаем к себе посторонних. Окружаем себя только преданными людьми, а вокруг ещё кольцо из всяческих вооружённых спецсил.

Ладно. Выращен монстр, который будет тебя защищать от врагов. Но врагов пока нет, а ты уже есть. И этот монстр не имеет ни стыда, ни совести, но имеет хороший аппетит, и любит вкусно покушать. И он очень много ест! И всё никак не насытится, даже наоборот: чем больше съедает, тем больше хочет. Деньги улетают уже миллиардами, а ему всё мало. К чему это приведёт? Рано или поздно, он станет опасен для своего хозяина. Да он уже опасен!

Теперь уже нужна защита и от него. Бронированное поместье, а в нём – бронированный дворец. Каждая комната бронирована. В каждой – какие-нибудь спецсредства защиты. Всё пространство под непрерывным контролем. Несколько независимых систем наблюдения и несколько независимых групп обеспечения безопасности. Дополнительно предусмотрены экстренные меры для чрезвычайной ситуации, которые настолько секретны, что даже неизвестно, есть ли они и работают ли.

Отдельно – система защиты во время сна. Ведь когда человек спит, он беззащитен: подходи и бери. А никому верить нельзя! Поэтому система защиты суперсекретна – и закрывается изнутри спальных апартаментов. И открывается тоже только изнутри. Хотя, это ведь только теоретически так. Кто знает, может разработчики системы предусмотрели что-то такое хитрое, открывающее снаружи, на всякий случай? Даже наверняка предусмотрели! Потому что – вдруг! И тогда – как?

Значит, и на этот случай нужны специальные меры противодействия. Бережёного Бог бережёт. Хорошо же! Лежишь такой, весь защищённый. Вместо ночной пижамы: бронежилет, броневоротник, бронекаска, бронештаны и бронесапоги. И ещё бронеодеяло с бронеподушкой. А то подползут ночью. Какие-нибудь узбекские транссексуалы. И Аллах Акбар.

А ещё система очистки воздуха! Это тоже нужно продумать: ведь могут газ какой-нибудь пустить, пока спишь. Да и днём тоже. Ну и, само собой, вопросы безопасного питания. Тут тоже наверняка всё не просто. Да мало ли что нужно для защиты! Враги коварны и изобретательны, необходимо всё предусмотреть и их перехитрить. На каждый их возможный шаг дать надёжный превентивный ответ.

А это означает, что сначала нужно проанализировать каждый свой шаг – со всех сторон. Найти все слабые места и ликвидировать. И затем всегда действовать строго по регламенту, выполняя все правила чётко, до последней запятой, чтобы не допускать сбоев и образования новых слабых мест. И ещё нужно жить, не высовывая нос наружу – потому, что это нарушение охраняемого периметра. Всё, что нужно знать, скажут. Доложат обстановку, сообщат цифры, если что нужно пояснить – пояснят. Успокоят, обрадуют, поздравят. Всё хорошо, Ваше Превосходительство, не беспокойтесь ни о чём! Если что, мы всё сделаем! Откушайте, вот: многократно проверено на безопасность, ГМО не обнаружено.

Как у Войновича, кстати, в романе «Москва 2042». Правда, там хозяин страны летал на спутнике по орбите Земли. Но ведь у нас ещё не вечер, да? Год только начался.

И у Войновича это лучше придумано: на орбите точно безопасней, чем на Земле. Хоть и не так комфортно, но ведь за всё надо платить? Вот интересно, куда, в случае чего, податься, если не на орбиту? Ведь везде найдут! Буквально, из-под земли достанут, потому что – есть за что. И это «что» – очень много денег (а за такие деньги что угодно сделают).

Вот есть МКС (международная космическая станция, если кто забыл). Она, конечно, старенькая, но не работать же там. Жить в своё удовольствие. Летаешь, такой, вокруг Земли, как Гагарин. Улыбаешься всем сверху, ручкой машешь, всех любишь. Можно ещё премию Мира выпросить – для повышения престижу. Хотя куда выше – и так уже на орбите. Ну, да не важно. Главное – выше всех. Уж велик, так велик – тут не поспоришь. Тут ты реально конкретно над всеми. И ты всех любишь, тебя все любят, ручками машут, когда пролетаешь над ними. Всемирная слава, почёт от всего человечества. И ты, такой, по твиттеру: «Пролетая над просторами вашингтонщины, посылаю пламенный привет хлеборобам! Желаю успехов доярам и дояркам! Повышения надоев и увеличения жирности! Всем салют!"

И все восхищаются и аплодируют. А там, глядишь, и молиться начнут. Как Покровителю Рода Человеческого. Привыкнут постепенно: прилетел, речь сказал – и хлеб заколосился, и надои повысились, неспроста же! Кстати, люди давно уже хотят получить твёрдый положительный ответ на вопрос: есть ли Бог. И тут ты такой: есть, конечно. И после этого люди будут уверенно говорить: Бог есть. Где? Там. И показывать пальцем на орбиту. А кто у нас на орбите? Воот! Какой успех! Какая многоходовочка!

А если не МКС, то можно даже международный проект замутить: всем миром построить новую станцию – повышенной комфортности. Ради такого дела денег не пожалеют – честное слово! Это же какое важное дело! Кумир миллиардов! Человечество будет единодушно в этом вопросе.

Челябинск, Сергей Ясинский

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