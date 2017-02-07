Выучить уроки. Спецпроект РИА «Новый День» «Политика для чайников»

Публикации за 07.02.17

Государство в последние пару-тройку лет откровенно перестало интересоваться нуждами населения. Можно сказать, оно объявило нам бойкот. Наши интересы игнорируются, наши требования не исполняются, а любые выступления против нарушений им наших прав жёстко пресекаются. Государство занимается обеспечением небольшой части граждан за счёт всех остальных.

Если бы в стране существовало гражданское общество, оно бы тоже – и уже давно – объявило бойкот такому государству. Сила власти в том, что люди выполняют её приказы. Если бы все вдруг отказались подчиняться, например, уволились из всех государственных структур, перестали платить налоги, исполнять распоряжения, то власть не смогла бы существовать дальше. Бойкот – это нечто вроде забастовки, только смысл не в том, чтобы, например, получить невыплаченную вовремя зарплату, а в отказе признавать право власти давать распоряжения и требовать их выполнения.

Правящий режим всё меньше занимается своими обязанностями, но хочет сохранить все права. Правящий режим в последнее время озабочен исключительно получением доходов в бюджет, при этом считает бюджет своим кошельком. И тратит деньги на что угодно, только не на благополучие населения.

Со своей стороны, правящий режим тоже действует против себя, так как, неправильно используя государственную машину, ведёт дело к управленческому коллапсу. Выкачивая из страны деньги на посторонние нужды, режим перестаёт обеспечивать саму возможность управления страной, потому что для выполнения его распоряжений нужны деньги. Нет денег – нет результата.

Одновременно, в результате такой экономической политики, сокращается возможность населения получать доходы, и, соответственно, его способность обеспечивать платежи в бюджет. Растёт просроченная задолженность. Государство уже угрожает отнимать квартиры в счёт погашения задолженности (следствием чего станет принудительный выход возмущённого населения на улицу), но это не решит проблему, поскольку бюджету требуются не квартиры, а деньги. Да ещё и создаст новую.

Если сейчас население ещё как-то платит за коммунальные услуги, то, потеряв жильё, перестанет платить. А обслуживать жильё необходимо, иначе – в нашем-то климате – оно быстро станет непригодным к эксплуатации. Получается, что государство, пытаясь нарастить свои доходы, в действительности увеличит свои расходы, взяв на себя ещё и обслуживание жилфонда (то есть ситуация вернётся к советским временам).

Но оно сейчас неспособно этим заниматься: расходы на такие мероприятия не предусмотрены. Государству нужны деньги, следовательно, оно должно будет продавать жильё тем, у кого деньги есть. А у кого они есть? Предложение жилья на рынке и сейчас достаточно большое, и кому нужно – покупают. Где взять дополнительное количество покупателей? Среди богачей – а много ли их? И захотят ли они брать на себя коммунальные расходы за жильё, которое им не нужно? Богатые не хотят становиться бедными. А если продавать конфискованное жильё задёшево – то тогда и поступления в бюджет будут незначительными, а главное, купят его такие же бедняки, что и предыдущие хозяева. И, купив квартиру на последние деньги, они вскоре тоже могут оказаться неспособными платить за ЖКХ, не говоря о налогах.

Таким образом, очевидно, что при массовом обнищании населения угроза потери квартиры не повысит его платёжеспособность и не увеличит поступления в бюджет. Вся эта затея только усилит напряжение в стране. Создать-то проблему нетрудно – решать её тяжело. Мало государству проблем, хочет ещё? Кризис неплатежей преодолевается только увеличением доходов населения, и никак иначе. Именно на это должны быть направлены усилия государства. На создание экономических условий для этого.

Но движение экономики вниз продолжается, а государство придумывает себе всё новые сказки о том, как всё замечательно. Люди пока ещё надеются, что государство что-то может, но постепенно накапливается усталость от этого ожидания, и растёт разочарование.

Люди в своей массе не революционеры. И напряжение в обществе растёт именно потому, что люди не хотят менять привычный ход жизни, не хотят резких событий. Оттягивают момент взрыва до последней возможности. Но эта возможность обязательно появится, потому что, чем дольше накапливается напряжение, тем мельче нужен повод для взрыва. Не зря про такие случаи говорится: достаточно одной искры.

Люди могут перетерпеть крупные неприятности и неудобства в начале движения вниз, а в конце – взорвутся из-за полной ерунды. В Челябинске в конце 80-х годов ХХ века люди устроили бунт из-за того, что не привезли водку в магазин: разбили витрины, разгромили всё внутри, провели демонстрацию – настоящий марш протеста против советской власти. Из-за чего? Из-за водки, всего лишь. В течение многих лет и даже десятилетий их всё устраивало, никакие ограничения и издевательства власти их не трогали, а потом вдруг – раз, и бунт.

Сейчас ситуация намного серьёзней. Мотивация другая: сейчас речь о выживании. Люди пока ещё отгоняют от себя эти мысли, надеясь на лучшее, но государство подбрасывает поводы один за другим, усиливая их тревожность. Кроме конфискации квартир, которая пока только угроза, уже известны случаи отъёма детей за неуплату коммунальных платежей. И совсем свежее новшество – сбор денег за выпадение осадков в виде дождя и снега, который ввели в Еврейской автономной области.

Государство, пытаясь решать свои задачи, запускает всё новые и новые процессы, но не знает, как ими управлять, как с ними справиться, и, в конце концов, эти процессы превращаются в проблемы. С другой стороны, если оно их не запускает, то они запускаются сами, бесконтрольно и, поэтому, становятся проблемой сразу же. И так, и этак – плохо, и никакого выхода придумать невозможно. Назревает кризис управления.

Время идёт вспять, страна возвращается в 90-е годы, когда государство было откровенно слабым, не могло выполнять своих функций, существовало больше формально, чем реально. Тогда у страны был шанс на развитие, на создание гражданского общества и современной цивилизованной жизни. Но выросли цены на нефть и газ, и это предопределило экономический путь. В результате, гражданского общества не получилось.

По сегодняшним итогам видно, что высокие цены на нефть и газ нам не помогли, даже, наоборот, навредили. Полтора десятилетия потеряны, надо начинать сначала. Нефтегазового изобилия на этот раз не будет. Но зато с ослаблением нынешнего государства снова появится шанс на переустройство страны и создание гражданского общества. Предстоит сделать то, что не было сделано тогда, в «лихие 90-е».

Но сначала нужно разобраться в том, что происходило тогда и происходит сейчас. «Кто не учит уроков Истории, тех она оставляет на второй год» – явно сказано про нас. И это в наших собственных интересах – понять ход событий последних десятилетий и сделать правильные выводы. Незнание Истории не освобождает от последствий.

Челябинск, Сергей Ясинский

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