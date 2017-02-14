Кесарю – кесарево или как сформировать стабфонд / Спецпроект РИА «Новый День» «Экономика для чайников»

Публикации за 14.02.17

С Резервным фондом ситуация какая-то непонятная. На 1 февраля денег в нём 973,53 млрд. рублей. А по закону о федеральном бюджете на 2017 год, к концу года в нём должно быть 6 триллионов рублей. Чем его собираются наполнять?

Силуанов (министр финансов) добился того, чтобы доходы от нефтегаза от цены выше 40 долларов за баррель конвертировались в инвалюту и накапливались. Ими собираются закрывать бюджетную дыру размером в 2,75 триллиона рублей. По Силуанову, на это удастся скопить 1 – 1,4 триллиона. Остальной дефицит (1, 35 трлн.) будут закрывать дополнительными налогами и сборами.

Резервный фонд в этом году предполагается не тратить (видимо, хотят копить на выборы 2018 года). Хорошо. Но где они возьмут ещё 5 триллионов для Резервного фонда?

Общие поступления в бюджет планируются в размере 13 триллионов (округлённо). И, значит, в Резервном фонде должна скопиться ещё почти половина от цифры годового бюджета – немаленькая сумма! А если прибавить бюджетный дефицит: 6 + 2, 75 = 8,75 трлн. рублей, – то и тем более.

Всяческая экономия на всём, на чём можно и нельзя, уже посчитана и заложена в закон о бюджете. То есть, дополнительно что-либо выжать вряд ли удастся. В ход идут идеи вроде налогов на грибы, дождь и безработных – то есть, дошли уже до края, ничего умного придумать не в состоянии. Даже попытались продать святое – «Роснефть» – и неудачно: покупателей нет, в итоге, продали сами себе. Доходы от этого, естественно, не увеличились. Ну, и какой выход?

Вырисовывается перспектива выжимания накопленных сумм у населения: то, что на руках, взять через повышение цен, а банковские вклады конфисковать или, мягче, организовать какие-нибудь государственные займы с обещанием отдать потом. На руках у населения находится 3,8 триллиона рублей. И ещё – некоторое количество долларов, примерно, на 5 триллионов рублей. Итого 8, 8 трлн. Это почти точно совпадает с суммой, которую планируется собрать на свои нужды (8, 75 трлн.).

При таком раскладе получается, что к концу года у населения может не остаться ни копейки денег. Ну-ну. Жадность и глупость – сёстры. Ситуация окажется точным повторением первой половины 90-х, когда денег в обороте катастрофически не хватало. Тогда страна скатилась к бартеру – обмену товаров на товары – к безденежной торговле. Жизнь не прекратилась, торговля не прекратилась – просто всё это ушло из-под контроля государства. Соответственно, деньги обесценились, так как деньги – это ценные бумаги государства, и где его нет, там нет и их.

Вообще-то, найти самое лёгкое решение и ухватиться за него, не думая, к чему оно приведёт – признак бессистемности в планах. Раз так, значит, принимающие решения действуют в режиме реагирования на ситуацию, и им некогда думать. Есть перечень неотложных задач, и все лихорадочно ищут ответы. Какое нашли, такое и пойдёт. А то, что каждое решение порождает новые задачи, они не учитывают. Тычутся, как слепые котята. В итоге – тупик и фиаско.

При бессистемном мышлении вполне обычно ощущение бесконтрольности и желание взять всё под контроль. Вокруг хаос, всё куда-то движется, и непонятно, что с этим делать. И тот, кто имеет власть, конечно, считает такое положение недопустимым, и принимает соответствующие меры. Поэтому начинается собирание вокруг себя всего, до чего дотягиваются руки, чтобы всё это контролировать. Стягивание реальности на доступное расстояние, в пределы видимости.

Но невозможно приблизить к себе территорию страны – скукожить её не получится. Можно только сконцентрировать вокруг себя механизмы управления – а это означает не что иное, как дать себе и своим приближённым все полномочия. Но при этом они могут быть эффективны только в границах ближайшей округи (если уж всё должно быть в пределах видимости). А остальная страна станет неуправляемой, поскольку собрать все полномочия вокруг себя – означает лишить их всех остальных, находящихся за пределами ближнего круга. И вот мы уже читаем о разоблачении какого-то заговора генералов в урало-сибирском регионе. Может, правда, может, нет, но это звоночек. Свято место пусто не бывает. Не может территория оставаться без власти – отнятые полномочия компенсируются на местах явочным порядком. Это неизбежный процесс по физике общества.

Точно так же и в экономическом плане. Деньги – это не экономика. Это рычаги управления экономикой. И стягивание их к себе означает потерю возможности управлять ей.

Оказывается, Иисус Христос был неплохим экономистом. Когда его спросили, отдать ли монету кесарю, он ответил: «Богу – богово, кесарю – кесарево». То есть, в контексте борьбы тогдашних еврейских патриотов против Римской империи, он предлагал вернуть римские деньги Риму, и, таким образом, лишить Рим экономического влияния на территории своей страны.

Деньги – это не богатство: богатство – это то полезное, что на них можно купить. Деньги только предоставляют возможность стать богатым. Но им можно стать и без них (во всяком случае, без конкретной валюты – хоть рублей, хоть долларов). Поэтому, когда люди тратят деньги, например, на приобретение неких полезных запасов, они поступают разумно: они обменивают возможность на реальное богатство. Именно поэтому осуществима бартерная торговля – а вот торговля деньгами при отсутствии вещей не имеет смысла. Соответственно, кто соберёт все деньги у себя, то не станет богатым – он станет обладателем полной коллекции бесполезных фантиков. Деньги вне торговли – не деньги.

Но государство у нас своеобразное и вполне может попытаться разбогатеть таким способом. И даже будет неудивительно, если постарается собрать рублей больше, чем напечатало. С другой стороны, можно исходить из того, что бюджет на 2017 год – это просто цифры, которые показывают, как в идеале должно быть. А как будет – не показывают. И расчёты сторонних специалистов тоже только примерно отражают картину будущего – поскольку строятся на допущении, что действия государства будут совершаться по общепринятым правилам. А это очень сомнительно: у нас редко что происходит по правилам. Если же вдруг очень нужно, чтобы было «правильно», то просто принимают для данного случая какое-нибудь дополнительное «бюджетное правило», и делают, как захотелось. Уровень школьников младших классов.

А в данном случае государство может спасти только нарушение им собственного закона о бюджете. Как сказано, суровость законов умеряется их неисполнением. Если же оно свой закон исполнит, последствия могут быть очень суровыми.

Челябинск, Сергей Ясинский

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