Самые крутые слухи недели: немножко Ташкент и Вексельберг

Публикации за 15.02.17

Кому из министров скоро скажут: «Адьё», почему Редину можно не бояться докторов, по крайней мере, искусствоведения, какой южноуральский город решили сделать немножко Ташкентом, а также зачем Южному Уралу понадобился Вексельберг – об этом в очередной серии спецпроекта «Самые крутые слухи недели».

Новое как хорошо забытое старое

Говорят, скоро в правительстве Дубровского возможна очередная ротация кадров. Пост министра культуры займет в очередной раз победивший зеленого змия магнитогорец Кимайкин (давний товарищ губернатора и челябинского мэра). Пока этот господин исполняет при главе региона посреднические функции, связанные с реализацией энергетических и топливных проектов (в том числе и с привлечением средств частных инвесторов) в нескольких городах региона. Как доктор искусствоведения, Кимайкин, конечно, претендует на большее, например, на должность Редина. Но поскольку этот вариант ему тут же зарубили навсегда, сговорились на минкульте. Действующий министр, по мнению сплетников, скорее всего, будет либо заниматься культурным облагораживанием областного центра, либо руководить новыми объектами, что запланировано по этой (культурной) линии построить к возможным саммитам ШОС и БРИКС.

Фантазийно

Болтают, по скользкому пути миражей, вслед за верхнеуфалейскими коллегами, пошел и глава Миасса Васьков, представивший в Сколково план развития города. Красивенький, но непрактичный: фонтаны повсюду (как в Ташкенте), газоны – разделители на городских магистралях, очередные бизнес и торговые центры. При этом бюджетные и востребованные детские площадки, хоккейные дворовые коробки, автостоянки, апгрейд больниц, школ и филиалов вузов не предусмотрены. Плавучие рестораны (в отличие от уфалейских чиновников) глава Миасса не презентовал, зато обещал, что реализация проекта по созданию в Миассе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) позволит городу увеличить объемы продаж товаров за валюту на 88%.

По слухам, в Сколково эти планы сочли голубенькими мечтюльками.

Золотой петушок, он же железный Феликсович

По слухам, окутанная завесой тайны встреча Бориса Дубровского с Виктором Вексельбергом, кроме вполне официального повода – организовать на базе одной из айтишных площадок региона нечто вроде филиала Сколково, преследует и другую цель. А именно: уговорить магната стать одним и инвесторов преображения Челябинска к саммитам, а также вернуться к давно позаброшенным проектам Виктора Феликсовича в Троицке. Например, таки достроить завод по производству городских симпатичных и экологичных автобусов и организовать производство приличной тротуарной плитки, отвечающей климатическим потребностям региона.

Как поссорились Елена Владимировна и Владимир Алексеевич

То есть замы Тефтелева – Мурзина и Елистратов. Дело в том, что у каждого из них всегда был некий частный интерес к курируемым сферам деятельности. Но если Елистратова называют менеджером эффективным, то Мурзину – говорливым бичом для реального сектора: горы бумаг, прожектов, сумасшедшие траты на странные, никак не реализуемые программы и никакой практической помощи предпринимателям и руководителям госпредприятий. Однако, Елистратов известный своей толерантностью, всех удивил почти открытым конфликтом с этой дамой. То есть, расхождения во мнениях у них наблюдаются с самого начала наличия этой тетеньки в экономических властных структурах, но последней соломинкой, переломившей спину верблюда, стала ситуация с городским челябинским транспортом. Елистратов прекрасно понимает, что сфера в коллапсе, и его раздражают камлания и «чаепития в Мытищах», что как обсуждение по теме бесконечно организует и проводит Мурзина. Точнее, его обескураживает нулевой результат в плане практической реализации: поиска заинтересованных инвесторов, новых транспортных игроков и т.д. по теме. А еще больше – палки в колеса, что заинтересованная в неких людях Мурзина, утверждают злопыхатели, вставляет в колеса елистратовских инициатив. В связи с чем, как судачат, Тефтелеву вскоре придется выбирать между двумя конфликтующими сторонами. И как полагают инсайдеры, верх возьмет Елистратов, он же поставит на место Мурзиной одного из своих единомышленников.

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