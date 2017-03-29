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Публикации за 29.03.17

АЗ «Урал» сокращает рабочий график / И, соответственно, зарплату

АЗ «Урал» сокращает рабочий график И, соответственно, зарплату

Автомобильный завод «Урал» планирует перейти на 32-часовую рабочую неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» сотрудники предприятия, вчера их обязали подписать дополнительное соглашение к трудовым договорам.

Отметим, приказ о переходе на четырехдневку был подписан еще 7 февраля, но тогда руководство предприятия заявляло, что окончательное решение еще не принято. Теперь, видимо, определились и заставили подписать всех сотрудников производственной части согласие на переход на новый режим работы с 10 апреля до 30 сентября.

А заодно и на сокращение зарплаты: «Во время работы в условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от объема выполненных работ», – говорится в допсоглашении. Иными словами, зарплата сократится в среднем на 20%.

Челябинск, Олег Кирьянов

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