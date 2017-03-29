Самые крутые слухи недели: жуткая непруха

Публикации за 29.03.17

В рядах южноуральских магнатов перемены, у опального экс-губернатора – новые неприятности, а положение экс-приближенных экс-экс-губернатора незавидно стабильно – об этом в очередной серии спецпроекта «Самые крутые слухи недели».

Кто на новенького?

Говорят, из соответствующих структур «наверх» и даже на «самый верх» ушла депеша о формировании нового кластера финансовых магнатов на Южном Урале.

Неожиданно в этот список попал Семен Мительман. К этому поющему политику уже обратились представители местной исполнительной власти, утверждают инсайдеры, – с просьбой стать соинвестором ряда проектов, в том числе и аллеи искусств, что планируется разбить к пока еще не отмененным саммитам.

До кучи

Болтают, на Юревича возбуждено не последнее дело. Якобы будет возобновлена уголовка по факту избиения Юревичем предпринимателя Андрея Валеева ( клюшкой по голове и шее). И не просто возобновлена, а доведена до логического конца, то есть суда.

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Меж тем, неприятности с Юревичем заставили задуматься о досрочной, так сказать, эмиграции его давних коллег и партнеров. Об эмиграции в Израиль. Одним из подобных эмигрантов, шепчутся завистники, якобы вскоре станет Борис Видгоф. Со всем своим многочисленным семейством. А самой первым вслед за МЮ, якобы, улетит доктор Вербицкий (с остатками своего семейства).

Коррупция в белом

Говорят, местные правоохранители усмотрели коррупционную составляющую в коммерческой деятельности (лечении пациентов за деньги, проще выражаясь) ряда крупных региональных больниц. Идет проверка, по результатам которой, как полагают серьезные люди в погонах, будет возбуждено немало неприятных (для врачебного корпуса) уголовных дел. Аккурат ко Дню медика.

Еще одна проверка связана с уходом «налево» медикаментов, что лечебные учреждения области обязаны предоставлять «хроникам», а также по фактам предоставления предусмотренных бюджетом услуг (банальных капельниц- уколов) не «хроникам», а «родным и знакомым кролика».

Слишком болтлив

Болтают, на фоне подготовки к саммитам и через бывшего подчиненного мусье Федичкина в команду Дубровского в очередной раз попытался проникнуть Андрей Косилов. И вроде бы даже Борис А. решил взять Андрея Н. как приличного говоруна (на фоне практически всей нынешней «магнитогорской» исполнительной власти, за исключением разве что Редина) – дескать, будет церемонии озвучивать с азиатскими гостями. Но против такого коллеги высказались все члены команды БАДа. А окончательную точку в дилемме – «брать или не брать» – поставил самый главный магнитогорец, которого на малой родине давно уже кличут за несметные богатства и вездесущность «маркизом Карабасом». Резюме звучало приблизительно так: «Не брать, слишком болтлив».

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