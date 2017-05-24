Игра в стратегию / Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Публикации за 24.05.17

Опубликован и вступил в силу очередной документ, призванный продемонстрировать озабоченность нынешнего правительства государственными интересами России: «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Если верить тому, что там написано, то он представляет несомненную ценность для страны. Потому что, как заявлено в «Стратегии», она должна предотвратить кризисные явления в экономике и не допустить снижения качества жизни населения.

Сам документ представляет собой перечень вызовов и угроз для экономики страны – как это понимают авторы документа – а также перечень мер противодействия.

Список этих вызовов и угроз состоит из 25 пунктов, 11 из которых перечисляют внешние опасности, а 14 – внутренние. Меры противодействия – это тоже перечень из 6 целей и 8 направлений государственной политики, с подразделением их на задачи.

Среди внешних угроз есть довольно смешные – как, например, стремление развитых государств использовать свои экономические преимущества в конкуренции. Но главные пункты в этом списке, конечно, вот эти:

«3) использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям»;

«6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие «зеленых технологий».

«Нам не дают кредиты». «Нам перекрыли доступ к технологиям». «Сланцевый газ сокращает наши продажи». «А повсеместный переход на возобновляемые ресурсы вообще нас угробит». Вот что это означает на понятном языке.

Остальные угрозы – это, в общем-то, тоже лишь различные следствия применения санкций и изменения спроса на энергоносители. И, кстати, эти пункты наглядно опровергают утверждение о том, что «санкции нам не вредят, они нам только на пользу», поскольку в официальном документе – то есть на официальном уровне – признаются угрозой экономике страны.

Дальше эта тема внешних угроз не развивается. Можно увидеть лишь намёки на неё в пунктах, где говорится о необходимости поддерживать оборонно-промышленный комплекс и создать стратегические запасы государственных материальных резервов и мощностей для мобилизационных нужд. Основная тема «Стратегии» – внутренние организационные меры для обеспечения экономической безопасности.

То, что перечисляется в следующих пунктах «Стратегии» как «вызовы и угрозы» – это на самом деле проблемы и недостатки существующей экономики. В их числе: отставание в области разработки и внедрения новых и перспективных технологий; ограниченность масштабов российского несырьевого экспорта; низкие темпы экономического роста; высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере; усиление дифференциации населения по уровню доходов; снижение качества и доступности образования, медицинской помощи, качества человеческого потенциала; недостаточность трудовых ресурсов; неравномерность пространственного развития Российской Федерации и т.д.

«Стратегия» не говорит о причинах такого состояния экономики, и не указывает виновных, но любой, кто следит за социально-экономической ситуацией в стране, прекрасно знает, кто тут «поураганил» в последние 15 лет. Ну, ладно.

Где есть вызовы, там должны быть ответы. Какие ответы даёт «Стратегия»? Только самые простые. Например, отставание в сфере высоких технологий следует преодолеть созданием и развитием высоких технологий. На низкие темпы экономического роста нужно ответить повышением производительности труда. Недостаточный объем несырьевого экспорта должен быть компенсирован его увеличением.

Плохо? Улучшить! Мало? Добавить! Нету? Пусть будет! Напоминает анекдотического прапорщика:

– Прапорщик, остановите поезд!

– Поезд, стой! Ать-два!

Сочинять такие стратегии можно тоннами – только пользы от них никакой. Вот, например, их список «стратегических» задач для роста реального сектора экономики:

1. Модернизировать производственнотехнологическую базу;

2. Обеспечить технологическую независимость экономики;

3. Создать и развивать высокие технологии;

4. Развивать оборонно-промышленный комплекс;

5. Поддержать высокотехнологичный малый и средний бизнеса;

6. Повысить производительность труда, ресурсо- и энергоэффективность производства;

7. Развивать территории, на которых установлен льготный режим;

8. Развивать транспортную инфраструктуру;

9. Развивать энергетическую инфраструктуру;

И т.д.

И вот эту маниловщину выдают за программный документ.

– Ну, хорошо, пусть так. Допустим, им так удобней. Но – как, Холмс?! Как они собираются всё это осуществить?

– А это они ещё не придумали! Ха-ха-ха-ха! Именно поэтому, Ватсон, срок реализации своей новой программы они разбили на два этапа. На первом этапе, до 2019 года, они как раз будут соображать, как это всё сделать. А уже потом, когда придумают (а в этом нет никаких сомнений), они энергично приступят к работе, и к 2030 году обязательно выполнят всё, что запланировали.

«Итогом реализации настоящей Стратегии должны стать обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации и устойчивости национальной экономики к внешним и внутренним вызовам и угрозам, укрепление общественно-политической стабильности, динамичное социально-экономическое развитие, повышение уровня и улучшение качества жизни населения».

Кто-нибудь в это верит? Можно ли считать, что в течение всех предыдущих лет они даже не подозревали о существовании в стране каких-либо проблем и вот только сейчас прозрели? Нет, конечно! За весь период их деятельности они опубликовали множество документов, в которых сами же и указывали на эти проблемы, и определяли цели и задачи для их решения. В одних только ежегодных выступлениях президента и его «Прямых линиях» об этом было сказано более чем достаточно. «И вот опять».

Можно ли рассчитывать, что этот новый документ откроет новую эпоху, в которой нынешний режим действительно начнёт работать на благо страны? Это было бы наивно.

По сообщению Министерства финансов США, Российская Федерация увеличила в марте инвестиции в гособлигации США на 13,5 миллиарда долларов – до 99,8 миллиарда. Это происходит в период, когда в России чуть ли не тотальный дефицит денежных средств – денег не хватает даже министерству финансов (были сообщения, что Минфин опять собирается «позаимствовать» деньги из Резервного фонда). Когда экономика страны рушится, а социальная сфера уже почти разрушена, когда стране нужны деньги – они регулярно выводятся за границу. Вот она, настоящая стратегия!

И, да: ещё тут можно увидеть связь с выборами президента в 2018 году. Мол, программы экономического развития нет – потому что мы сейчас её готовим. Она будет готова в 2019 году (то есть после выборов). Ждите. Ну а потом, конечно, никто о ней и не вспомнит (до мая действовала программа 1996 года – о ней кто-нибудь вспоминал?).

Челябинск, Сергей Ясинский

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