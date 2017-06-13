Ирреальное программирование: спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Осенью 2016 года, ещё при Улюкаеве, Минэкономразвития опубликовало прогноз, из которого следовало, что при существующих порядках в ближайшие 20 лет никакого развития не будет. Как на это отреагировало государство? Озаботилось изменением экономических условий? Поменяло подходы во внутренней политике? Нет: оно арестовало Улюкаева и назначила на его место Орешкина.

Что сделал новый министр? Он поменял методику расчёта, и у него получилось, что дела в экономике идут неплохо – даже обозначились перспективы роста. В дополнение к этому, Орешкину переподчинили Росстат – явно для того, чтобы оценки МЭР не расходились с данными статистики. Проблема решена?

Нет, конечно: всем ведь понятно, что таким способом проблемы не решаются. Хотя в течение нескольких месяцев после этого любой желающий мог любоваться цифрами и графиками, и верить, что ситуация налаживается, действительность не поменялась. И вот, уже при новом министре, МЭР публикует прогноз, из которого следует, что в ближайшие 20 лет улучшения не произойдёт. Орешкину приготовиться? Но кого вместо него? И что следующий министр сможет предложить такого, чтобы реально осуществить прорыв в экономике?

В последнее время, например, опубликовали свои «стратегии» правительство РФ (Д. А. Медведев), Центр стратегических разработок (А. Л. Кудрин), Столыпинский клуб (Б. Ю. Титов). Программы ЦСР и Столыпинского клуба были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017). И ни в одной из этих программ ничего такого, что позволило бы надеяться на улучшение ситуации (кстати, в выступлениях президента РФ и председателя правительства тоже ничего существенного не прозвучало).

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Правительство в программе, представленной президенту, перечисляет, какие результаты ему хотелось бы получить от неких действий, которые произойдут, видимо, сами собой. Столыпинский клуб предлагает множество мер для поддержки бизнеса. И, если смотреть в отрыве от государственной политики, эти предложения выглядят разумно. Но они полностью противоречат устоявшейся практике во внутренней политике – в госуправлении и в экономической сфере. Всё разумное, что предлагает Столыпинский клуб, для правящего режима смертельно и поэтому реализовано не будет. Вкратце, позиция клуба заключается в необходимости обеспечить независимость бизнеса (и экономики в целом) от государства. И в первую очередь государство должно перенаправить финансовые потоки с нынешних целей на развитие экономики страны. А это, прежде всего, означает отказ от бюджета как от личной кормушки чиновников. Что, конечно, нереально.

Ещё в программе в замаскированном виде присутствует фирменное глазьевское «напечатать побольше денег», но, учитывая принципиальную неисполнимость всего остального, на этот пункт можно не обращать внимания.

Кудринская «Стратегия развития страны 2018 – 2024» опубликована явно в усечённом виде – всего 8 страниц. Но даже из этой скудной информации легко увидеть, что такая программа правящему режиму не подойдёт: программа называет приоритетными расходы на человеческий капитал.

«Образование и культура формируют качество человеческого капитала, набор его ценностей и компетенций. В современных условиях развитие именно этих отраслей приобретает решающее значение для экономического роста. Здравоохранение, экология и сфера досуга влияют на объем доступного человеческого капитала».

«Развитие человеческого капитала приведет к созданию адекватной модели экономического роста страны и к конструктивному сотрудничеству государства, бизнеса и гражданского общества. Как никогда ранее велики шансы перейти к социальной политике, которая, опираясь на качество человеческого капитала, станет драйвером социально-экономического развития».

Золотые слова, но...

Независимые исследования указывают на сокращение больниц в стране в 2 раза: с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. за период 2000 – 2015 гг. И эксперты предсказывают их дальнейшее уменьшение вплоть до уровня 1913 года – до 3-х тыс. больниц на всю страну уже к 2021 – 2022 годам.

Количество школ сократилось с 68 тыс 100 в 2000-м году до 44 тыс 100 в 2015-м (источник – Росстат). Для сравнения: в трудные «ельцинские» годы в стране были закрыты 1тыс 600 школ, а в изобильные 2000 – 2010-е уже 24 тыс школ.

В результате проводимой «оптимизации» здравоохранения за январь – апрель 2017 года естественная убыль населения составила 92,8 тыс человек. За тот же период 2016 года она была равна 37 тыс человек. А рождаемость в первые месяцы года сократилась на 68,7 тыс человек.

На прошлогодней «Прямой линии» президент РФ, отвечая на вопрос о сокращении социальной инфраструктуры на селе, говорил о недопустимости бездумного, «механического» подхода: «По поводу сокращений соцучреждений – возможно, какая-то оптимизация нужна, – сказал глава государства. – Но нужно учитывать особенности нашей страны. На ряде наших обширных территорий населенные пункты расположены на большом расстоянии друг от друга. Где-то возможно объединить объекты, а где-то – нет. Об этом заранее нужно думать».

Но, как следует из статистики, эти слова никак не отразились на проводимой государством политике. Сокращение социальной сферы, а вместе с ним и ухудшение жизни продолжилось. И нет никаких оснований считать, что нынешний режим готов взять на вооружение «Стратегию» Кудрина и изменить свои подходы к социальной сфере и «человеческому капиталу».

Далее «Стратегия» подчёркивает необходимость для экономики «длинных» денег (т.е. долгосрочных кредитов), которые сейчас невозможно получить без нормализации международных отношений. Также условием экономического развития страны она ставит переход к развитию несырьевых отраслей. Но и то, и другое невозможно без кардинальных изменений в государстве и обществе. Поэтому программа определяет ключевой задачей создание «более высокоуровневой системы социальных и государственных институтов».

Конкретно это положение разворачивается в виде модернизации государственного управления, что подразумевает максимальный отказ от бюрократических барьеров и ограничений, опору государства на различные социальные и профессиональные группы, с учётом интересов этих групп, а также укрепление и развитие гражданского общества, его «связности» – то есть развитие «горизонтальных» связей между гражданами.

Насколько это реализуемо? В условиях, когда государство боится даже намёка на объединение граждан друг с другом? Когда оно претендует на контроль вообще над всем, даже над мыслями, и только и делает, что увеличивает количество ограничений?

Хитрый Чубайс в кулуарах экономического форума дал своеобразную оценку и «Стратегии» Кудрина, и других программ, а также ситуации в целом. Он не стал критиковать существующий строй – он его похвалил. Но похвалил так, что никаких вопросов не осталось: «Я считаю, что действующая социально-экономико-политическая система в стране является удивительно целостной, сбалансированной и даже по-своему гармоничной... Это что означает с точки зрения реформ? Это означает, что попытаться провести экономическую реформу, не затрагивая собственно основы государственного устройства, малореально».

Пока государство остаётся таким, как есть, никакие реформы невозможны. Все эти «стратегии» и программы – пустые фантазии, которые воплощены не будут. Приговор Чубайса.

Таким образом, в выступлениях и высказываниях политиков, советников и экспертов всё более отчётливо проявляется мысль о необходимости радикального изменения существующего положения, то есть изменения нынешнего государственного устройства. Уже даже Греф вполне откровенно говорит то же самое: «Прежде чем начинать реформировать нечто, нужно сначала создать эффективную систему управления. С существующей сегодня опасно начинать серьезные, широкомасштабные реформы».

Эльвира Набиуллина со своей позиции председателя Банка РФ констатирует конец эпохи сырьевой экономики страны. Отмечая замедление роста мировой экономики, она указывает на падение спроса на источники энергии. «При этом предложение энергетических товаров увеличилось: развилась добыча сланцевой нефти и газа, наблюдается глобальный переизбыток мощностей в металлургии и т. д. Поэтому можно говорить не только о конце нефтяного, но и в целом о конце сырьевого суперцикла».

Выход из положения она видит в «повышении эффективности компаний, как в государственном, так и в частном секторе, снижении издержек, повышении качества управления, росте производительности труда, инвестициях, в появлении новых малых и средних предприятий и создании условий для их роста». Кудрин вообще выступает за приватизацию нефтяного сектора (и Чубайс с ним согласен).

Однако ни то, ни другое в существующей ситуации невозможно. Нефтегазовая отрасль на сегодняшний день является источником неконтролируемых доходов правящей верхушки и, кроме того, имеет большие долги (долг Роснефти больше 3,5 трлн. рублей, Газпром убыточен). Российские предприятия энергетического сектора никто не хочет покупать, да и владельцы не особо рвутся с ними расставаться: они предлагают купить долю в бизнесе, оставляя за собой контрольный пакет акций и, соответственно, право принятия решений. Ни один разумный бизнесмен на такие условия не согласится – слишком велик риск (а ещё есть западные санкции за сотрудничество с российскими компаниями).

А повышение эффективности экономики, которое предлагает Набиуллина, возможно только в том случае, если государство надёжно обеспечивает право собственности и не вмешивается (или минимально вмешивается) в экономические процессы.

А что же Минэкономразвития? Оно предлагает улучшать ситуацию за счёт пенсионеров – это часть общей политики преодоления кризиса за счёт населения. «Люди – вторая нефть». Они там, конечно, не думают, что пенсионеры смогут сделать то, чего не могут люди в трудоспособном возрасте – поднять экономику страны. Им нужно только сократить социальные расходы. Но вообще-то сэкономленные на пенсиях деньги – это крохи. Эти суммы тоже ничего не изменят в существующем положении. Они даже его не продлят, скорей сократят, поскольку ухудшат жизнь значительной часть населения, которая, к тому же, поддерживает пока ещё эту власть (по крайней мере, на выборах). И это всё означает, что Минэкономразвития не видит ресурсов для развития. Их не было при Улюкаеве – их нет и при Орешкине. И не будет.

Челябинск, Сергей Ясинский

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