Белка в колесе. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

В начале июня в Сети появилась цитата – это якобы фраза, произнесённая президентом РФ на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума. Она звучит так: «Проблемы не в том, что я плохой экономист и плохой президент, а в том, что нас окружают враги. А если кругом враги, а главный враг – НАТО, то нам не до экономических радостей, не до роста, не до увеличения зарплат. Нам надо выжить. Мы в осажденной крепости. А в осажденной крепости руководителей не выбирают, это военное время, не до выборов, не до митингов, надо быть осторожнее».

На самом деле, это собственные слова журналиста (Леонида Мартынюка), который в этом фрагменте своего выступления не цитирует, а конструирует логику руководства России, проясняя её смысл. Журналист не утверждает, что это слова президента. Он говорит об общем стремлении президента переключить внимание слушателей на внешние угрозы ради маскировки внутренних экономических и политических проблем. В доступной в Сети видеозаписи этой встречи цитируемой фразы президент не произносит.

Тем не менее, эта псевдоцитата имеет некоторую ценность. Реконструкция журналиста актуальна по той причине, что она демонстрирует возможный ход событий в самом ближайшем будущем. А именно: искусственное создание напряжённости в стране, провоцирование взрыва возмущения, введение под этим предлогом чрезвычайного положения, затем отмена выборов президента, которые должны состояться в марте 2018 года, и далее – бессрочное правление несменяемого руководства.

Этот вариант хорошо объясняет события последних месяцев и вызывающее поведение различных должностных лиц, которые высказывают откровенно провокационные и противозаконные мысли. Из последнего можно привести, как пример, цитату: «Мы слишком заигрались в демократию. Нельзя давать народу что-то там решать. Народ должен голосовать за принятое решение». Или шедевр государственной мысли от Д. Н. Козака: «Не надо абсолютизировать право собственности». Ну, и конечно сам, абсолютно противозаконный, отъём собственности граждан (квартир в Москве) с угрозой распространить этот опыт на всю страну – тоже выглядит как провокация. Для большей убедительности предложенного варианта можно указать и на недавнее увеличение численности Росгвардии в два раза и переподчинение ей при необходимости вооружённых сил РФ.

И вот вопрос: в случае развития событий по этому сценарию – что может противопоставить ему гражданское общество?

Во-первых, гражданского общества в стране нет. Есть отдельные люди. Конечно, могут быть стихийные массовые выступления протеста. Но, если они и будут, то получится, как всегда: словами начнётся – и словами закончится. А слова в таком деле не помогут.

Во-вторых, население сейчас откровенно слабое. Люди не готовы к сопротивлению ни физически, ни психологически, ни организационно. Они не имеют нужных знаний и опыта, не имеют плана действий для такой ситуации, у них нет инструментов, средств, ресурсов. У них нет ясной перспективы, нет понимания ради чего всё это – что они лично для себя в результате получат. К тому же, предшествующий опыт даёт основания подозревать, что их активность просто будет использована некой группой лиц ради получения личной выгоды, а люди, в лучшем случае, останутся ни с чем. Поэтому никто не захочет ввязываться в это дело по-настоящему, никто не полезет под дубинки и пули. Высшая ценность – жизнь. Умереть, чтобы улучшить свою жизнь, – абсурд. А умереть, чтобы улучшить чью-то жизнь, желающих мало.

Слабость порождает трусость. Люди боятся тогда, когда подозревают или уверены, что не справятся. И при этом знают, что последствия в случае неудачи чреваты серьёзными неприятностями. В настоящее время люди скептически относятся к себе и своей способности изменить ситуацию. И это их представление регулярно находит подтверждение в повседневности. А власть тестирует реакцию людей, время от времени ударяя по болевым точкам, которые потенциально способны привести к социальному взрыву: собственность, семья, дети, здоровье, жизнь – и убеждается, что серьёзного сопротивления не будет. Население не реагирует. Оно боится. Значит, можно.

Соответственно, и вариант: «Не поддаваться на провокацию» – тоже не годится. Потому что, если власть видит, что население не сопротивляется, оно усиливает давление и идет всё дальше – до тех пор пока фактически не получит неограниченную по срокам и возможностям диктатуру.

Таким образом, население находится в двусмысленном положении: и молчать нельзя, и протест особого смысла не имеет. На практике это выливается в странноватые на вид акции: вроде бы протест, а вроде и нет. Население находится как бы в согласии с государством, но всё-таки не совсем. И оно как бы недовольно государством, но выражает ему поддержку. Чего-то просит, но не настаивает.

И некоторый смысл в этой тактике есть.

Российское государство – как колесо обозрения: движется, но не едет, стоит на одном месте. Поэтому его путь предопределён. Правящий слой поднимается вверх, в какой-то момент его настигает чувство собственного величия, и колесо обозрения превращается в «колесо оборзения». Правящий слой начинает всем хамить, угрожать, демонстрировать силу, в общем, вести себя как дикарь. Окружающие (Запад) видят это безобразие, делают соответствующие выводы и принимают соответствующие меры. После чего начинается спуск, до полного краха. Затем наступает смена «элит». Новые правители обещают вести себя хорошо и просят помочь. Запад соглашается. Начинается новый подъём (и, как теперь говорят, финал немного предсказуем).

Отсюда вывод: для решения возникших проблем нужно дождаться, когда правящий слой спустится с небес на землю и трезво оценит своё положение. Подождать, когда жизнь заставит. И, собственно, так оно и идёт: население лишь робко подталкивает государство в желательном направлении.

Но вообще-то это не дело: нам нужны не частичные улучшения, а принципиальные изменения. От стояния на месте с видимостью движения нужно перейти к реальному движению вперёд. Иначе, это просто жизнь белки в колесе.

Очевидно, для прекращения этой бесконечно повторяющейся истории нужно в точке краха отказаться от движения по кругу. Я думаю, для этого сейчас есть только один более-менее реалистичный вариант: «Не можешь сделать сам – обратись к специалисту». Например, можно обратиться за помощью к Западу. Или даже не так: нужно не просить помощи, а предложить сделку. На Западе это любят, да и нам не унизительно.

Общество предлагает им бизнес: с нуля создать в стране правовое, экономически эффективное государство. Им, кстати, это тоже нужно. Они этого хотят – постоянно об этом говорят. Нормализовать международную обстановку, восстановить экономические отношения. Но делать это за свой счёт они, естественно, не хотят. Да и не могут – собственных денег на это у них нет. А у нас есть. Мы платёжеспособны – мы можем оплатить. Чем тратить на ерунду – дворцы, яхты и прочих уточек – лучше потратиться на качественную государственную систему управления (включая правовую систему). Пусть дорого, пусть даже с переплатой – оно того стоит. Это наилучшая инвестиция, и это, безусловно, лучше, чем потерять всё. А сейчас дело именно к этому и идёт.

Нанять западных специалистов – не как советников, а как действующую силу. Предоставить им все полномочия: пусть они делают, что хотят, как считают нужным – лишь бы был результат. С нас – оплата.

Прецеденты в истории существуют. Например, сталинская индустриализация. Когда в СССР возникла необходимость быстрого создания мощной промышленности и обнаружилась неспособность выполнить эту работу своими силами, Сталин без колебаний обратился за помощью к западным компаниям. Он предложил за это достойную оплату, и получил желаемое.

Другой пример – «чикагские мальчики» Пиночета. Аугусто Пиночет, произведя в Чили переворот, не стал лично заниматься экономикой страны: сознавая свою в этом деле некомпетентность, он пригласил американских специалистов. И они ему наладили экономику. Конечно, не без проблем и не быстро, но сделали. Кроме того, широко известен опыт осуществления «плана Маршалла», который доказывает, что страны Запада в принципе в состоянии реформировать целую страну: Германия, Япония и Южная Корея это подтвердят.

Этот способ даёт возможность избежать революции и связанных с ней беспорядков, жертв и разрушений. Революция и сама по себе требует денег – и ещё после неё нужно будет потратить значительные суммы на восстановление страны. Лучше уж сразу пустить их на полезные преобразования.

Челябинск, Сергей Ясинский

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