До основанья. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Когда страна развивается, элитой общества являются те, кто обеспечивает это развитие. Когда страна деградирует, наверх пробиваются худшие. Последние становятся первыми – потому что страна движется в обратную сторону. От этих последних бессмысленно ждать, что они развернут страну в направлении прогресса, так как они – не причина событий, а следствие деградации. Они не создают ситуацию, а пользуются ей. Создавать они не умеют в принципе. Они – болезнетворные микробы в ослабленном организме, а не врачи и не лекарство. Бесполезно уговаривать их делать то, что не соответствует их природе. Можно только бороться с болезнью – лечиться, укреплять организм.

Наша сегодняшняя деградация – это разрушение общественных структур и уклада жизни, существовавших в СССР. Повторное осуществление идеи: «весь мир насилья мы разрушим до основанья..." – теперь уже применительно к Советскому Союзу, который Рональд Рейган в своё время назвал Империей Зла. Не революция, но эволюция в обратную сторону. Нежизнеспособные сегодня советские системы, устаревшие имитации социальных механизмов распадаются, демонстрируя свою фальшивую природу. В новых условиях им нет места, так как у них нет настоящей основы. В СССР они существовали за счёт необходимости идеологически обосновывать превосходство советского образа жизни над капиталистическим, по какой причине тогдашнюю видимость благополучия нужно было хотя бы минимально, но поддерживать. Сейчас такой необходимости нет. Поэтому остатки советской социальной инфраструктуры естественным образом разваливаются.

Для нас ничего хорошего в этом нет. Но, как мы видим, нас никто и не спрашивает. Да мы и сами ничего не предпринимаем для того, чтобы остановить это разрушение. Значит, то, что сейчас уничтожается, не очень-то нам и нужно. Не вызывает желания защитить.

В Советском Союзе не было общества. Роль общества играло государство. А советские люди только присоединялись к нему – это была общая платформа для решения всех жизненно важных проблем. Каждый советский человек был одиночкой, но, под влиянием пропаганды, думал, что входит в некий «советский народ», которого на самом деле не существовало – его, когда было нужно, собирало и демонстрировало на площадях государство. Все общественные структуры того времени тоже были созданы государством, а иметь собственные общественные организации населению либо запрещалось, либо они должны были согласовываться с государством, получать разрешение на существование, и потом находиться под его контролем, то есть быть частью государства. Никакая самостоятельность не допускалась.

Таким образом, все ещё существующие в настоящее время социальные институты не являются общественными. Они – советско-государственные. И разрушаются именно потому, что советского образа жизни уже нет. Нужны новые структуры. Соответствующие сегодняшнему времени. По-настоящему общественные, то есть такие, которые обеспечиваются, контролируются и защищаются обществом.

С самого начала и в течение долгого времени новое – уже российское – государство противостояло попыткам возникновения независимых от него общественных структур (оно и сейчас противостоит – под видом борьбы с терроризмом). Каждая такая возникшая структура немедленно бралась под контроль, а затем разваливалась. И сейчас государство по-прежнему не заинтересовано в образовании независимого от него общества – не контролируемого им. Однако, чтобы сохранить собственный контроль над страной, оно должно обеспечивать все нужды населения. Создать для этого все необходимые организации и учреждения. Если оно этого не делает (а так и есть), то население само создаст то, что ему нужно. И противостоять этому будет невозможно.

Вся деятельность нынешней правящей верхушки не производительная, не созидательная. Они только тратят. Соответственно, количество ресурсов не увеличивается, а уменьшается. А, как известно, если деньги из кошелька всё время брать, но ничего туда не класть, то, в конце концов, там останется ноль. Именно это и происходит. Вот уже идут разговоры о слиянии двух резервных фондов в один. Слишком мало средств осталось в каждом из них, уже неудобно. Заодно реорганизация поможет скрыть хищения из них.

Поэтому на социальную инфраструктуру «денег нет». Населению уже предлагается выходить из положения самостоятельно. Но если оно начнёт это делать, государство опять будет мешать – так как эта деятельность неподконтрольна ему и опасна, потому что из неё будет вырастать новая социальная инфраструктура страны. И новое государство.

Возникает противоречие: государство предлагает действовать самостоятельно и одновременно запрещает действовать самостоятельно. Чтобы это противоречие преодолеть, оно должно выбрать что-то одно: или разрешить создать новое государство – вместо себя, или полноценно исполнять свои обязанности перед населением. Но ни то, ни другое для него невозможно. По доброй воле правящая верхушка власть не отдаст, потому что за этим последует привлечение к уголовной ответственности за совершённые преступления и конфискация имущества. И исполнять государственные обязанности она тоже не будет – потому, что не хочет и не умеет. Да и вообще, они шли во власть не за этим.

И, значит, противоречие непреодолимо. При этом одна часть правящего слоя будет продолжать настаивать на варианте самостоятельно преодолевающего кризис населения (это так называемое либеральное направление во власти), а другая – на тотальном госуправлении всеми процессами («патриоты», «консерваторы», «охранители» или как-нибудь ещё). При этом вторые не способны осуществлять такое управление – поскольку не имеют для этого никаких ресурсов (включая интеллектуальные) и могут только не позволять населению решать проблемы самостоятельно. Это известные из классики «держиморды» с их классическим «держать и не пущать». Наглядное живое свидетельство тупика власти.

А первые не обладают достаточными полномочиями, чтобы провести необходимые преобразования, и им ни за что не позволят это сделать – в силу указанных причин. Но по этим же причинам нам, населению, выгодна деятельность первых, а не вторых, хотя данное направление («либералы» во власти) действует не ради наших интересов. Их задача состоит в том, чтобы разрешить возникшее противоречие за наш счёт и сохранить, укрепить свою власть. Тем не менее, преследуя свою цель, они способствуют возникновению нового государства и формированию общества.

Нынешнее положение – это, в принципе, повторение дореволюционной ситуации, что означает, что сегодняшние события являются прямым продолжением той дореволюционной истории. События двадцатого века (революция, большевики, СССР и т.д.) не решили существовавшего тогда противоречия. Ситуация осталась прежней. А именно: империя как была, так и осталась, поменялось только название. Следовательно, тогдашняя повестка дня – свержение самодержавия, то есть империи – сохраняет свою актуальность.

Империя не приспособлена к свободе населения, к свободе внутри себя: она несовместима со свободой принципиально. Она может управляться только военным способом, приказом. А общество не может возникнуть, существовать и управляться по приказу. Общество принципиально свободно. У нас сейчас свободы нет – поэтому нет общества.

Но возникает потребность в нём, поскольку инфраструктура, обеспечивающая жизнь, разрушается. И кто-то должен её восстановить. И это, как сказано, будет не нынешнее государство. Оно только разрушает – «до основанья».

Челябинск, Сергей Ясинский

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