Самые крутые слухи недели: chicken out

Цыплят по осени считают

Говорят, что история с наездом на Косилова – ну, по поводу медикаментозной курятины – была лишь первым звонком в череде неприятностей с его бизнесом. Болтают, что магнитогорские при нынешней сложной экономической ситуации во-первых, обещали помочь своим «ситновским», во-вторых, чебаркульским, ибо плотненько заходят на этот типа курорт и бизнес-площадку, а в-третьих, у губернатора давние дружеские связи с башкирскими соседями, в том числе, и высокоуровневыми, так что он просто вынужден был ответить им согласием на некие преференции для их реально качественной продукции.

А на днях подоспела еще и четвертая «беда»: казахские партнеры, раз уж ЧО становится великим транзитным центром сообщения между РФ и Казахстаном, тоже обратились к региональным властям с выгодными предложениями о расширении продуктовых поставок. И в связи со всякими саммитами предложения эти особо никем не обсуждаются, а прямо с ходу выполняются.

Новенький

Прошел слушок, мэр Троицка Виноградов вскоре пойдет на повышение. Возможно, станет региональным Минстроем. Но есть версия, что Тефтелевым. При этом Тефтелев, скорее всего, опять вернется в Магнитку.

Поторопились

Говорят, что после обнародования региональными СМИ позиции СПЧ при президенте относительно активности РМК по началу строительства Томинского ГОКа, региональные власти тоже решили сменить тактику в отношениях с компанией. Прозондировав кремлевскую почву, они пришли к выводу, что не все у Алтушкина и его бизнеса в шоколаде. Поэтому, выдержав длинную паузу, топ-менеджмент региона на голубом глазу по новой озвучит все пожелания населения относительно «поправок» в уже слегка подрихтованный проект. Основным спикером должен стать ВВБ(урматов). Женскую партию исполнит сенатор Гехт, которая пока по одной из самых волнительных для населения проблем – ни гугу.

Хлебопёк

Болтают, что Иван Сеничев, изучив ситуацию на хлебном рынке, решил стать в Челябинске новым Юревичем, предложив горожанам аналогичный мишкинскому, но более качественный ассортимент хлеба и булок. А вот о макаронах этот сквернослов пока еще только задумывается.

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Челябинск. Другие новости 13.09.17

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