Самые крутые слухи недели: выборы и бородатая женщина

Кадровый голод

Говорят, что некоторые приближенные к региональной власти настаивают на том, что в выборный год необходимо добавить идеологического креатива. И рекомендуют привлечь к предвыборной кампании Андрея Косилова – мол, нужно использовать его опыт в этой сфере. Тот вроде бы согласился, но как-то сразу неаккуратно обозначил бюджет, что должны предоставить в его распоряжение. Тут уж против выступили политтехнологи при нынешнем дворе, но главное – возбудился Минсельхоз: мол ни в коем случае, мы его схемы и ходы знаем – денег не давать. Пусть за интерес или за идею работает.

обСТРУКция

Болтают, что губернатор страшно недоволен и сильно обеспокоен ситуацией на региональных предприятиях олигарха Струкова. Год-то (напоминаем вдругорядь) выборный. Поэтому выделили нечто вроде комиссаров и топ-менеджеров на выправление струковских «узких мест». Но, как ни странно, несмотря на предложенные оооочень выгодные финансовые условия, специалисты идти в струковские структуры не желают: дескать, работать с этим господином невозможно – у него семь пятниц на неделе плюс фантазии и просто невыполнимые поручения. Если верить сплетням, на этот тяжелый фронт работ пока переговорщиком послан Иван Сеничев, в помощники коему определен вице Редин.

Трамллейбус

Сплетничают, что власти Челябинска, пока еще удачно сотрудничающие с РМК, собираются за счет этой корпорации, что в выборный год доставляет своим ГОКом столько протестных хлопот, решить острую проблему с устаревшим или вообще опасным городским транспортом. А именно – хотят раскрутить этих «спонсоров» на покупку новых усть-катавских или чешских трамваев. А в следующем – на покупку новых троллейбусов.

Некоторые чиновники предлагают: пусть уж и авиапарк обновят – всех компаний, что летают конкретно в Че.

Лысеем, граждане!

Говорят, что единственная сфера услуг, процветающая в Челябинске несмотря на кризис – это дерматологические центры, особенно те, в штате коих в наличии трихолог. Ибо в последние пять лет в областном центре интенсивно лысеть и покрываться какими-то необыкновенно противными высыпаниями стали не только мужчины, но и женщины. И, что еще хуже, юноши и девушки. Услуги дерматолога кусаются, но не загрызают, в отличие от цен трихолога. В среднем цена на курс лечения и обследование – около 70 тысяч рублей. Что характерно – и после нескольких курсов дорогих процедур алопеция прогрессирует. Правда, статистика показывает, что мужчинам некоторые методики хотя бы позволяют замедлить облысение, а вот у женщин положительная динамика – в пределах статпогрешности – 1- 3%.

Болтают, в одном из центров был поставлен рекорд: стремительно теряющая шевелюру супруга довольно известного топ-менеджера оставила в клинике полтора миллиона рублей. Но ситуация лишь ухудшалась. Проблему, якобы, помогли решить швейцарские специалисты – за втрое меньшую сумму – 10 тысяч швейцарских франков.

Самое неприятное, судачат инсайдеры из этой сферы, что на голове у женщин волосы выпадают, а усики и волоски на подбородке начинают расти так, что хипстеры нервно курят в сторонке…

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Челябинск. Другие новости 27.09.17

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