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Челябинск

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Инерционный сценарий будущего. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Инерционный сценарий будущего. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Государство предлагает населению подставные – подконтрольные ему (государству) – варианты развития событий. Например, на днях был отработан сценарий революции 5.11.17 – под руководством «великого и ужасного» Вячеслава Мальцева.

Складывается ощущение, что Мальцев ведет себя как провокатор, пришедший на смену Лимонову. «Эдичка» занимался тем же самым: под видом революционной борьбы собирал вокруг себя горячие головы и помогал власти отправлять их на нары. Теперь Лимонов стал слишком стар, и ему понадобилась замена. Отсюда Мальцев – бывший милиционер, бывший депутат Саратовской облдумы, друг Володина, и т.д.

«Революция 5.11.17» закончилась пшиком, но его сторонники были арестованы, теперь они будут отбывать срок. Именно это власти и было нужно. А сам Мальцев вне опасности – как и положено при провокации. Классика. А ещё параллельно идёт долгоиграющий сюжет с Навальным. И в нём тоже присутствуют аресты, суды, наказания – обычно, только в виде штрафов и нескольких суток отсидки в СИЗО – видимо, чтобы не распугать протестующих. И эти нежные репрессии показывают, что дело нечисто: власть не считает движение Навального угрозой и не хочет, чтобы протест заглох.

По этой причине, надежда его сторонников, что он как-то расшатает ситуацию и чего-то добьётся, вызывает сомнение. Ведь обычно власть жёстко реагирует на любой шорох, арестовывает людей из-за очевидных пустяков, даёт реальные сроки за каких-то покемонов, а тут вдруг – проявляет необыкновенное терпение и гуманность. К революционеру. Не стыкуется. Аргумент: «брат сидит» – тоже не объяснение. Если Навальный угроза, то при чём тут брат? Его бы самого и посадили. С какой стати проявлять такую необыкновенную бережность?

Единственное, что приходит в голову – его деятельность согласована, это спецоперация Кремля. Таким способом власть собирает протестную активность в одну точку и ставит под свой контроль. А если Навального посадить, то кто потом возглавит протест? Кому охота подставляться? Пока он действует, протестующие видны. Если его не будет, власти станет непонятно, что происходит. Вдруг, что-то зреет? Ей лучше, чтобы все были на виду.

Действует ли он сам или по согласованию с властью – в любом случае видно, что это вариант подконтрольный режиму и может быть остановлен в любой момент. Навальный активен, пока позволяют. И, значит, его тоже можно считать провокацией власти. Сторонники Навального уязвимы.

Таким образом, на сегодняшний день никакой серьёзной оппозиционной силы не видно. Что и объясняет пассивность населения. Не за кем идти. Самоорганизоваться оно не может – у нас общества нет, и никогда не было, поэтому нет привычки, нет навыков и даже представления о том, как это делается. В таких условиях может быть только стихийный кратковременный бунт по конкретному поводу.

А режим выполняет свои задачи. Правящей верхушке нужно обеспечить себе постоянство доходов, свободу действий и безопасность. И понятно, что для этого, прежде всего, необходимо сохранить за собой власть – чем она и занимается. Однако проблемой режима может стать то, что эти задачи не обязательно согласуются друг с другом. А учитывая методы, которыми действует правящий слой, можно говорить о том, что его цели противоречат друг другу. Полная свобода действий в сочетании с желанием получать доходы приводит к обогащению любыми – в том числе и преступными – способами, и этим подрывает стабильность положения и становится угрозой безопасности и сохранению власти.

Вследствие этого противоречия у режима должно было образоваться два главных направления и две главные группы, предпочитающие: одни – обогащение, а другие – безопасность. Одни склонны рисковать, а другие обеспечивать устойчивость режима. И между ними должны были возникнуть (и, конечно, есть) разногласия по поводу того, какие действия допустимы, а какие нет. И первая группа – более смелая и активная – неизбежно должна была оказаться сильней. В результате, она определяет направление движение правящего слоя, тогда как вторая играет роль тормоза.

Куда стремится первая группа? Как сказано, к обогащению любыми способами, невзирая на обстоятельства. Риск – благородное дело. Эта группа в своём стремлении к деньгам разрушает всё на своём пути. «Мы, оглядываясь, видим лишь руины». Действуя таким образом, она не способна предотвратить грядущую катастрофу (которой сама же и прокладывает путь), и в конечном счёте потеряет власть – и, если доведёт ситуацию до предела, то потому, что уже не над чем будет властвовать.

Вторая группа больше заинтересована в сохранении власти. Она лучше видит риски и придаёт им большее значение. Она хотела бы расхищать в меру. По словам Жванецкого, воровать с прибылей, а не с убытков. Действовать организованно, по определённому плану, обеспечивая этим стабильность своего существования. Но первая группа не даёт – она постоянно придумывает что-то ещё и создаёт новые проблемы, решать которые приходится второй. И это вызывает раздражение: одни всё время что-то упорядочивают, а другие тут же это портят. Мартышкин труд.

Поскольку первая группа не унимается, а ситуация в экономике и финансах продолжает ухудшаться, то в какой-то момент задача обеспечения стабильности станет невыполнимой. Где мы находимся сейчас – не очень понятно. По-видимому, у второй группы ещё есть некие надежды и возможности, но вряд ли они могут что-то сделать. Озвученные верхами предложения по увеличению собираемых доходов с населения показывают, что приоритетом всё-таки выбрано безудержное обогащение. Тормоза отказывают.

К чему это приведёт? В первую очередь – к отмене «правил игры». Для себя власть давно уже отменила любые законы и ограничения, но теперь этот процесс пойдёт и вширь, и вглубь. Через некоторое время уже для всех соблюдение каких-либо законов станет бессмысленным, а в некоторых случаях даже опасным делом. Люди перейдут на неформальные договорённости, соблюдение которых они будут обеспечивать сами. В результате, власть утратит контроль над населением.

Сейчас, приставляя к губернаторам охрану (в которой многие уже увидели конвой), центральная власть пытается укрепить себя, но этими действиями она может решить задачу только формально. В условиях беззакония это не поможет. Для любой формальной структуры управления – просто в силу её природы – беззаконие равно безвластию. Если все правила уничтожены – как управлять, на что опираться? Грядёт дезорганизация.

Судя по событиям, на сегодняшний день у власти осталась только одна задача – извлечение доходов. И один инструмент – сила. Это окончательно разрушит экономику. Остатки бизнеса доедят налогами и поборами, а нового уже ничего не будет. Только в тени. И это будут не бизнесмены-предприниматели, которых хорошо видно, а как раньше – некие мутные пронырливые типы, главное свойство которых – трудноуловимость (ну, тут просто дарвинизм: кто не трудноуловим, тот выбывает из игры по уважительной причине). Никаких банковских счетов, никакой регистрации в налоговой, отчётности и прочих глупостей – только хардкор. Суровая эпоха бизнеспанка. Сделки типа «мазут – металлопрокат – видеокарты». Расчёты бартером или валютой.

Вслед за экономикой из-за недостатка финансов будет разрушаться инфраструктура и социальная сфера – дороги, коммунальное хозяйство, школы, больницы и т.д. Здания с централизованным отоплением придут в негодность. Когда отключат электричество, отопление, воду – лопнут трубы. Ремонтировать их будет не на что или даже невозможно (не предусмотрено конструкцией здания). Жить в таких домах нельзя. Люди будут селиться, где придётся. Их интересы ограничатся выживанием в ближайшей перспективе. Вместо медицины – самолечение (с понятным результатом).

Страна превратится в Дикое Поле – вернётся во времена, с которых всё начиналось, куда-нибудь в 10 – 11 век. От прежней конструкции государства, которая выстраивалась столетиями, не останется ничего. Это будет окончательное подведение итогов существования отдельно взятой страны. История города Глупова подойдёт к концу.

Челябинск, Сергей Ясинский

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