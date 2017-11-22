Самые крутые слухи недели: куды постылому податься?

Хотели как лучше, а получилось…

Памятник Столыпину в южноуральском областном центре не успели открыть, как уже засекреченная рабочая группа из искушенных и вхожих в разные кремлевские кабинеты чиновников начинает кумекать: куда бы его теперь перенести. Почему? Потому что началась движуха по организации саммитов ШОС и БРИКС, а значит опять в Челябинске нарисуются и, возможно, станут гостить на постоянной основе казахстанский президент да глава соседней Башкирии. А им персона Столыпина не по сердцу. Вообще, теперь вешатель уже никому не нравится за исключением г-на Пожигайло, что на пресс- конференции после церемонии «запуска» памятника просто жжжёг перлами: про Столыпина – жертву, патриота, чудо-менеджера, провидца, отца нации и прекрасного семьянина.

Пока рабочая группа не пришла к взвешенному и дипломатически выверенному решению. Вроде бы Троицкий мэр Виноградов готов был приютить царского премьера у себя – поставить его напротив Ленина. Или вблизи бывшей ветакадемии – крестьянскому реформатору вроде бы по стилистике место подходит. Но Троицк вообще – граница с Казахстаном, отклонили.

Васьков – миасский градоначальник – проявил схожее рвение, даже готов был ПАСа у мэрии поставить. Тоже отказали.

Магнитогорские власти – всегда готовы. Но зачем им Столыпин, что не успел приложить руку ни к одному из местных проектов – объяснить не в состоянии. Мол, просто готовы взять удар с памятником на себя.

В общем, пока вопрос с новым с ПМЖ бывшего реформатора повис в воздухе. Один из рабочих вариантов – таки оставить его в Челябинске, но установить где- нибудь в глухом месте, может у храма на Смолино.

Московца на царство

Некоторые информированные источники – по происхождению южноуральцы, по месту службы-жизни – москвичи, утверждают, что президент РФ и вправду симпатизирует одному из драйверов СТОП-ГОКа Московцу. Коррупционеры де, взяточники и прочие рвачи и беспринципные личности ему поперек горла, а вот такие стойкие живые солдатики – по сердцу. И поэтому, якобы, вскоре он либо станет одним из членов команды президента – той самой лично преданной швейцарской гвардии ВВП, либо губернатором ЧО. Мол, после выборов, Дубровский покинет пост – ему тоже будет предложено нечто федеральное и куда менее публичное, чем сейчас. А на его место теперь первый номинант не Бурматов или Комаров, как было на протяжении последнего года, а Московец. Ну, такой второй вариант невероятной карьеры а ля Холманский или сам ВВП – как «человек из народа» – соль и свет земли, библейски выражаясь, становится лидером этого самого народа.

Ярмарка Тщеславия

Говорят, на прошлой неделе, истеблишмент областного центра и Урала в целом устроил соревнование – чей венок больше и круче – на похоронах бывшего директора «Мечела» Топорищева, что кончался в Челябинске на 66-м году жизни. Побывавшие на мероприятии отмечают, что венки – из «живых» и засушенных материалов – почти все были в человеческий и даже в два человеческих роста. При этом бывших партнеров умершего на церемонии практически не было – венки подвозили сервисные службы. Самолично пришел только один из коллег Топорищева по приснопамятным 1990-м – Сергей Комяков.

«ПерЕквалифИцировался»

Говорят, на берегах Туманного Альбиона уже подзабытый челябинский политик и бизнесмен Михаил Юревич – нарасхват в СМИ. В качестве эксперта и очевидца. То про Маяк и макароны рассказывает, а также про рутений, будь он неладен. То про падение метеорита (интересно даже, как британцы реагируют на пассажи в духе «жидкий лед»). Более того, Юревич задумал написать и хорошо заработать на мемуарах. Правда, пишет МЮ не сам. Этим нелегким делом занимается бывший жизнеописатель Петра Сумина (предшественника Юревича на посту губернатора) Олег Грачев – ныне скромный служащий бизнесмена Алтушкина.

Кстати, еще один «наш» выдвиженец – Михаил Гришанков решил увековечить на бумаге свою «дикорастущую» выдающуюся карьеру. Шедевр под рабочим названием « От инженера до разведчика, от разведчика до созидателя» ему ваяют все тот же Грачев и давняя подруга (и Грачева, и Гришанкова) сенатор Гехт.

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