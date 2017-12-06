Самые крутые слухи недели: вот оно чо, Михалыч!

Коротка кольчужка?

Говорят, что вскоре в ЧО опять сменится глава Общественной палаты. Якобы, нынешнего общественника и юриста приглашают руководить одной из правовых структур РМК (где – то поле выборов президента РФ), а пока он должен хорошо себя зарекомендовать перед «принимающей стороной». Судя по последним «воздухослушаниям», организованным с подачи председателя ОП, Олег Владимирович очень старается встроиться в корпоративную «медную» культуру. А на его место, по слухам, своего – из мгеровцев – уже старается пролоббировать главный эколог ГД Владимир Владимирович. Правда, опять же, если верить сплетникам, губернатор при таком развороте ситуации намерен сделать главой ОПЧО даму – одну из своих любимиц с магнитогорским следом в карьере – Светлану Яремчук.

Интриган

Говорят, что секрет г-на Тефтелева, где будет организована новая площадка автовокзала взамен нынешней – у ДК «Юность», на самом деле – секрет Полишинеля. Ибо еще с конца лета все, имеющие отношения к пассажирским (и не только) перевозкам знают, что новой « Юностью» станет давний автобусный отстойник вблизи площади Павших – «убитый» частный сектор – перекресток Свободы, Кашириных и Карла Маркса. На «Юность» у команды Тефтелева есть свои коммерческие виды. Но, видимо, в эти виды не входит зона комфорта для пассажиров. Автовокзал у «Юности» гости и горожане кляли на чем свет стоит. Новая же транспортная рекреация станет просто катастрофой с точки зрения элементарной логистики: до этого автовокзала добираться еще сложнее ( и гораздо!), чем до сумасшедшего перекрестка у « Юности».

Возвращенец

Говорят, кремлевская полуотмашка «саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске быть» прибавила драйву местным и дальним коммерсантам, еще год назад не желавшим раскошеливаться на объекты, что должны быть возведены к этим мероприятиям.

Зашевелился и Александр Аристов. Более того, Михалыч, воодушевленный к тому же речами бизнес-омбудсмена Бориса Титова (ну, что ряд уголовных дел в отношении бизнесменов недостаточно заряжены), решил вернуть на родину и своего юного партнера по нескольким торговым проектам в горнозаводской зоне – Валерия Панова. У того все нескладно на новой родине – «Неметчине» – и он просто жаждет вновь влиться в ряды уральской бизнес и политэлиты. Эксперты полагают, что если это и возможно, то не ранее второй половины 18-го года. Быстрее, мол, со всеми интересантами по Панову не договориться.

Фу, как неэкологично!

Говорят, что вице-губернатор Олег Климов – личный друг Аристова и Антипова, слегка задвинутый из-за экологической ямы, в которой оказался регион при его управлении чрезвычайными ситуациями, обиделся, что его урезали в полномочиях, и даже накричали в Москве: у нас выборы ВВП, а ты тут областной центр успокоить не можешь… И потому решил сходить в отпуск. Из отпуска выйти не на службу, а в отставку. И тут же трудоустроиться на ЧЭМК, интересы собственников коего он так яростно отстаивал на госслужбе.

Гена. Не крокодил.

Говорят, что интеллектуалы Миасса потешаются над реализацией одной из «мечт- идей» одиозного городского головы Васькова – установке памятника гербовому символу города – Лосю. Мол, в Челябинске поставили многомиллионного гранитного Столыпина, а у нас – сплошной нищенский антропоморфизм – покрытый золотом бетонный Лось. Привезли, кстати, статую зверя из Вологды. С момента открытия, животное уже изрядно загрязнилось, так что золотую краску уже пару раз помыли. По личному указу градоначальника, к слову. Тем не менее, жители, которые уже давно недолюбливают Васькова, злословят, что скоро Лось будет не только грязным, но и облезлым: «Настоящее лицо нашего несчастного города». Впрочем, даже такой – сработанный по дешевке, довольно некрасивый Лось уже становится родным для миасцев. Они даже ласково кличут его «Геной» – в честь градоначальника, разумеется.

Зачем Евпатий?

Работники городских ЗАГСов на этой неделе изнурены попытками новоявленных родителей назвать сыновей Евпатиями. После премьеры «Легенды о Коловрате» мамы- папы занесли в свои «именные» копилки и это, пока еще не затасканное имя из тьмы веков. Регистраторы же актов рождения, некоторые из коих еще помнят, как младенцев называли «Хосе Игнасио» или « Ален», всеми доступными аргументами пытаются отговорить родителей давать странное и не вполне городское имя новым челябинцам. Среди аргументов: «Ребёнок и так будет расти на экологической помойке», «Мальчику и так будет трудно» до последнего «Ну, зачем вам сын Евпатий???»

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