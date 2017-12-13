Самые крутые слухи недели: все, что нажито непосильным трудом…

По миру пустили…

Говорят, что в ожидании больших штрафов за свои «халатности» в должности сити- менеджера Сергей Давыдов распродает почти все свои «курортные» активы. На Еловом, Чебаркуле и пр. А покупателями, якобы, являются Евгений Рогоза и Андрей Косилов.

Дискредитировал честь мундира

Говорят, довольно неприятная сцена разыгралась после освобождения экс-прокурора Давыдова из СИЗО ФСБ. Он с подчиненными и товарищем по юревическому прошлому Сергеем Комяковым отмечал в челябинской ресторации, что опять таки принадлежит одному из его давних знакомых, обретение гражданской свободы. Как вдруг праздничную атмосферу нарушила громкая реплика то ли Анатолия Брагина, то ли Владимира Можина – бывших коллег Давыдова по прокурорскому цеху: «Вор должен сидеть в тюрьме». Давыдов, как говорят, побледнел, но потом нашел в себе силы улыбнуться и даже отправил на столик недоброжелателя бутылочку коньячку. Подношение вернули дарителю. После этого уже мрачно начал жевать усы Комяков…

Возвращение? Назначение?

Говорят, что новым министром сельского хозяйства вместо повышенного Сушкова может стать Андрей Косилов. Мол, губернатор хотел бы больше публичности в этой сфере, а кто лучше АК обеспечит победные реляции и мелькание ведомства на всех уровнях?!

Другие же источники сообщают, дескать, да, нынешний и.о. минсельхоза опять станет замом, но вовсе не Косилова, а Сергея Чигинцева – нынешнего КУиЗО в администрации Тефтелева.

Третьи же болтают, что главная контора страны (ее областная избушка) намерены вернуть на Минсельхоз Ивана Евгеньевича. Фёклина, конечно.

Уход дамы

Говорят, Ирина Гладкова таки уходит рулить экологической составляющей сразу нескольких проектов Алтушкина. На ее место губернатору предлагает множество своих кандидатур госдеп Бурматов. А со стороны губернатора есть желание перевести на это болезненное министерство свою давнюю сподвижницу гжу Михалевскую – уже несколько лет беспроблемно руководящую ЧОФОМС.

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Челябинск. Другие новости 13.12.17

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