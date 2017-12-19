До выборов президента осталось 89 дней: половина южноуральских муниципалитетов не получила паспорта готовности к отопительному сезону

Муниципалитеты Челябинской области не спешат получать паспорта готовности к отопительному сезону, рискуя здоровьем потребителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно приказу Минэнерго до 15 ноября муниципальные образования должны пройти проверку уральского управления Ростехнадзора и получить документы, подтверждающие техническую исправность сетей и отопительного оборудования.

По результатам надзорных мероприятий документы получили лишь 22 из 43 городских округов и муниципальных районов.

По данным вице-губернатора Челябинской области Сергея Шаля, по сравнению с прошлыми годами подтянули и улучшили показатели Верхний Уфалей, Карабаш, Усть-Катав и Ашинский район.

Из 247 южноуральских поселений паспорта готовности имеют лишь 156. Напомним, не так давно главы некоторых муниципалитетов Южного Урала передали полномочия по теплоснабжению в поселения. В связи с этим процент получивших документы в период отопительного сезона в этом году снизился. В аутсайдерах оказался Брединский район (документы не получили все 10 поселений), Карталинский район (нет 11 паспортов), Кизильский район, Еманжелинский, Кунашакский, Варненский районы.

Среди городов Челябинской области в этом году в «черный список» впервые попали Копейск и Чебаркуль. Лидерами антирейтинга год из года становятся Златоуст, Миасс, Троицк и Локомотивный.

В целом, специалисты Ростехнадзора в ходе проверки усмотрели 752 нарушения при обеспечении населения теплом.

По данным г-на Шаля, большинство из них носит формальный характер. В настоящее время уже невозможно получить паспорт готовности, однако муниципальным властям рекомендуют оформить акт, устранив предъявленные Ростехнадзором замечания.

На прошедшем сегодня совещании в правительстве Челябинской области главам муниципалитетов напомнили о персональной ответственности за срыв отопительного периода.

Южноуральский губернатор отметил, что чиновники на местах, получая деньги на подготовку к зиме, ежегодно отчитываются о проделанной работе, однако больше паспортов не получают. В результате заложниками ситуации становятся местные жители. Глава региона также рекомендовал обратить внимание на работу объектов теплоснабжения в предстоящие праздники, заявив, что зима только начинается: в Новый год синоптики обещают 30-градусный мороз.

Челябинск, Юлия Димова

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