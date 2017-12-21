Тысячи челябинцев остались без тепла из-за «плановых» работ

Жители Челябинска пожаловались на отсутствие горячей воды и тепла в отопительный период.

Горожане направили открытое письмо губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, отметив, что 78 многоквартирных домов, в которых живут 15 тысяч человек, в том числе дети и пенсионеры, вторые сутки остаются без теплоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, коммунальная авария в центре Челябинска произошла накануне вечером в ходе проведения плановых работ на сетях теплоснабжения. «При заполнении системы произошло повторное повреждение трубы, сегодня к 12 часам многоквартирные дома подключат к теплу», – уточнили в администрации.

С какого времени жителей улиц Сони Кривой, Энгельса, Володарского, Коммуны, Энтузиастов, Клары Цеткин, проспектов Ленина и Свердловского, а также улицы Труда отключили от тепла, в мэрии ответить затруднились. Не смогли прокомментировать ситуацию и в ООО «Уральская теплосетевая компания», обслуживающем челябинцев с 1 ноября нынешнегогода. На сайте УТСК также нет никакой информации о плановом отключении центра Челябинска от горячей воды и теплоснабжения.

Горожане возмущены коммунальным беспределом и требуют немедленного разрешения проблемы. «Дальнейшее промедление приведет к развитию чрезвычайной ситуации в Челябинске. Ночные температуры воздуха достигают -17 градусов. Внутридомовые системы домов разморожены и могут полопаться от низких температур», – негодуют авторы письма.

Челябинск, Юлия Димова

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