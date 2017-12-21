До выборов президента 87 дней: в Челябинской области на оплату труда депутатов потратят свыше 4 миллиардов рублей

В Челябинской области утверждены нормативы оплаты труда депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление за подписью губернатора опубликовано на сайте областного правительства.

Согласно документу, в 2018 году из бюджетов муниципальных образований региона на зарплаты районных, городских, сельских парламентариев, работающих на постоянной основе, а также глав муниципальных образований будет выделено 4 миллиарда 26,7 миллиона рублей.

Свыше 805 миллионов рублей получит Челябинск, из них 150 миллионов направят депутатам внутригородских районов.

Магнитогорские слуги народа обойдутся суммой, почти вдвое меньше «столичной» – им направят менее 433 миллионов рублей.

Озерские депутаты, судя по бюджетному фонду оплаты труда, несмотря на меньшую численность, живут богаче златоустовских. На их нужды в следующем году из казны направят 125,5 миллиона рублей против 125,1 миллиона в горнозаводской зоне.

Самым скромным в списке городов оказался Карабаш, власти которого получат чуть более 30 миллионов. В районах утвержденные нормативы расходов бюджетов варьируются от 40 до 60 миллионов. Самой дорогой в 2018 году станет работа депутатов Саткинского района (80 миллионов рублей), самой дешевой – парламентариев Кусинского (29 миллионов рублей). К сожалению, вопреки регулярному увеличению зарплат депутатов, обязанностей у народных избранников год из года не прибавляется.

Челябинск, Юлия Димова

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