До выборов президента осталось 67 дней: в Катав-Ивановске закрывается единственный роддом

Жители Катав-Ивановска выступили против закрытия родильного отделения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующая петиция с информацией об упразднении единственного в городе роддома опубликована на портале Change.org. По данным авторов документа, региональным министерством здравоохранения совместно с районной больницей Катав-Ивановска разработана новая схема маршрутизации, согласно которой отныне рожениц направляют в медсанчасть №162 Усть-Катава.

«По данным Google Maps, расстояние между двумя медицинскими учреждениями составляет 30,7 км, расчетное время в пути 37 минут. Дорога между Катав-Ивановском и Усть-Катавом находится в ужасном состоянии и есть риск осложнения родов. Мобильная связь на данном участке тоже отсутствует», – сообщается в петиции.

Авторы также отмечают, что по состоянию на 1 января 2017 года население района насчитывало 30,2 тысячи человек. «В состав муниципалитета входит 2 городских и 7 сельских поселений, в которых так же живут люди и появляются на свет младенцы. Мы хотим, чтобы были созданы нормальные условия для рожениц», – резюмируют южноуральцы.

В минздраве Челябинской области закрытие единственного в Катав-Ивановске родильного дома объясняют недавним увольнением одного из двух работающих там акушеров-гинекологов.

«С целью профилактики материнской и младенческой смертности и повышения качества оказания медицинской помощи беременные и роженицы низкой группы риска по материнской и перинатальной патологии направляются в медсанчасть № 162, Усть-Катава, средней группы риска – в родильный дом Златоуста, высокой группы риска – в областной перинатальный центр, – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минздрава.

К слову, расстояние до родильного дома Златоуста составляет примерно 122 километра по трассе, а чтобы добраться до Челябинска, роженице высокой группы риска необходимо преодолеть не менее 250 километров.

Что касается районной больницы Катав-Ивановска, то в ней будет предусмотрена лишь одна койка в родильном зале для оказания помощи женщинам, вступившим в активную фазу родов.

Кроме того, в медучреждении сохранится одна палата для совместного пребывания матери и ребенка, также продолжится круглосуточное дежурство акушерок.

Челябинск, Юлия Димова

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