Самые крутые слухи недели: НЕБЛАГОДАРНЫЕ...

Медицинский промоутер

Говорят, что не только министр (теперь уже бывший) экологии Гладкова станет «жертвоприношением» в наступившем году. Вскоре свой пост покинет и минздрав Кремлев: возрастному доктору-чиновнику не будут продлять срочный контракт – ему уже есть 60 лет. После очередного дня рождения он таки останется начальником, но только в своей частной лечебнице.

На его пост прочат нынешнего главу Федерального кардиоцентра Лукина – вечного представителя Путина в выборных кампаниях. Дубровский отчего-то полагает, что Лукин поможет изменить медицинскую пиар-политику региона. Лукин, очевидно, того же мнения. Даже начал собирать политтехнологическую команду – недавно к нему ушел экс- ведущий ЧГТРК Холмс-Афанасьев, что тоже подбирает нечто вроде команды, в основном, из оставшихся без работы сотрудников медиа-холдинга Аристова и недовольных своим жалованьем и положением местных тележурналистов.

Куда уходит ритуальная жертва?

То есть подавшая заявление об уходе экологический министр Гладкова. Ответ прост. На РМК. Дама должна будет решить сложную проблему согласования с федеральными структурами классы опасности сразу нескольких предприятий Алтушкина и прочих киприотов.

Кстати, из администрации уйдет не только она, но и ряд ее сотрудников – в том числе и за то, что « ввели в заблуждение губернатора, настояв на том, что он лично должен вручить благодарность Сената самому одиозному (после Тефтелева) региональному министру, поскольку власть не должна идти на поводу у журналистов». Собственно, нынешнего губернатора – малопубличного человека и не нужно было особо в этом убеждать. Отрезвление пришло к местным властям после того, как они узнали, что Матвиенко инициировала проверку по факту подготовки своей благодарности столь неоднозначному провинциальному чиновнику. И вот тут-то еще недавно «милая» Гладкова стала постылой и ненужной.

Кто придет на экологию?

Согласованием по поводу очередного номинанта на эту расстрельную должность – в основном с Дубровским и Бурматовым (которого губернатор на дух не переносит) – занимается толерантный новый вице Сушков. Адекватной кандидатуры нет. Либо – технические фигуры типа пары нынешних замов Гладковой, либо «свои человечки» из команды Бурматова или, как последние годы говорят, из магнитогорской команды.

Одно, кстати, из предложений Сушкова (который тоже прекрасно понимает, что следующим упитанным «агнцем» рискует стать он, если не разрулит ситуацию с центральной помойкой Че, Алтушкиным и Струковым в ближайший год): сделать экологическим министром Василия Московца… Однако это безусловно креативное решение пока не прокатывает.

Кто будет главным по свинюшкам и хлебу?

Не могут, кстати, власти согласовать вопрос с главной силовой конторой и федеральным Минсельхозом по поводу кандидатуры нового местного главы министерства сельского хозяйства. Пара магнитогорских аграриев не прошла, завернули и пару чиновников Тефтелева. Всех устраивает непрофильный Раевский (нынешний замминистра с/х), но Дубровскому он отчего-то несимпатичен. В недрах самого министерства обнаружили пару перспективных кадров: один из них – дальний, но все же родственник экс-чекиста Литвинова – нынешнего главы ЗВУ, что будет курировать от власти выборы президента по принципу «главное – порядок и спокойствие». Но и этот милый человек оказался без соответствующего руководящего опыта. Возможно, одобрят другого чиновника, но очень может, что новый министр станет аналогом Сушкова – непрофильным варягом.

Сколько волка не корми…

Иван Сеничев, говорят, опять «оскоромился в постный день». Когда недавно Дубровского освистали трибуны ХК «Трактор», это преданный парниша разразился бранью, правда, уже не в адрес «стрёмной» ЧО, а челябинцев – высокомерных «нехочух», для которых работящие магнитогорцы «столько всего сделали». Впрочем, возможно, это была истерика по поводу потенциальной отставки Сеничева, засидевшегося на уютной президентской должности ХК. Говорят, сразу несколько «противных», но богатых челябинских кланов требуют скорейшей отставки этого магнитогорского чудака.

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