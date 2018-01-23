Нули и единицы – о будущем страны. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Судя по высказываниям в Сети, оппозиция, как и общество, затрудняется сформулировать позитивную программу действий. С негативной всё ясно: долой режим, – но что дальше? За что бороться, к чему стремиться, какой проект осуществлять? Эти вопросы возникают естественным образом, поскольку без ответов на них движение вперёд невозможно.

В любом деле в первую очередь нужно определить цель – это даёт направление движения и ориентиры, по которым можно сверять свои действия и определять, правильно ли мы действуем, где находимся в данный момент и что нужно сейчас делать, чтобы приблизиться к цели. На сегодняшний день цель не сформулирована, все направления одинаковы, поэтому будущее не просматривается, и все стоят на месте. Лидеры призывают идти вперёд, но где этот «перёд», никто не говорит. То ли не знают сами, то ли стесняются.

Цель действия всегда обратна причине – поскольку причиной всегда является нехватка чего-либо. Движение начинается, когда нечто выведено из равновесия, то есть, когда ему чего-то не хватает. Поэтому цель заключается в достатке (достаточности), а задача, работа, состоит в том, чтобы устранить возникшую нехватку. Когда мы испытываем жажду, это означает, что организму не хватает воды. Цель заключается в том, чтобы насытить его достаточным количеством воды, а действие – в том, чтобы найти воду и выпить.

Следовательно, в нашем случае начинать нужно с определения, чего нам не хватает. Определять это можно по-разному – в зависимости от личных интересов и предпочтений. Я сейчас исхожу из интересов страны в целом и вижу ситуацию следующим образом: на сегодняшний день мы все существуем в виде отдельных единиц.

Каждый из нас – одиночка, которому противостоит государственная машина. Отдельному человеку нечего противопоставить государству, когда он должен защищать свои интересы, а государство имеет все возможности, чтобы навязать ему своё решение или даже безнаказанно его убить. В любой ситуации противостояния человек оказывается один на один с мощной структурой государства, направленной против него, и проигрывает ей во всём. Человеку не хватает силы и самостоятельности, которые обеспечили бы ему независимость от государства.

Простое сопоставление сил и возможностей человека и государства показывает, что в одиночку он с государством не справится. Следовательно, необходимо объединяться, превращаться в общество. Общество – это структура, а мы пока что – аморфное, расплывчатое, неорганизованное население. В самом деле: что сейчас мы, люди, представляем собой, как структура? Ноль. Если мы и действуем упорядоченно, то делаем это по правилам, созданным не нами, зачастую, навязанным нам правящим слоем вопреки нашим интересам. Мы просто подчиняемся тому, что есть, даже когда нам от этого вред. Массово и целенаправленно мы действовать не можем. На сегодня наш предел – митинг. Это, конечно, нельзя назвать обществом.

А что нам мешает объединиться и стать обществом? Очевидно, что, в первую очередь, мешает именно отсутствие смысла в этом – отсутствие ответа на вопрос: зачем, для чего объединяться? Что потом делать вместе?

Чтобы восполнить пробел, ответ на эти вопросы, исходя из вышесказанного, можно сформулировать так: для того, чтобы неблагополучие (нехватку) превратить в благополучие (достаток). Конкретней: нужно поставить под свой контроль государство. И для этого нужно стать сильней государства.

Возможно ли это? Опыт Европы и всего Запада говорит, что да, возможно. Мы видим, что население там в состоянии принудить государство подчиняться ему, принимать нужные населению решения, а государство даже не думает претендовать на абсолютную власть. В каждой стране государственная система и общество устроены по-разному, но сейчас это не важно: значение имеет только то, что такое возможно в принципе, и, значит, возможно и у нас.

Мы знаем, что у нас предпринимались попытки завести «европейские порядки» – в стране есть полный набор демократических институтов власти, с помощью которых на Западе осуществляется управление страной. Но они не работают. Это объясняется тем, что за ними нет общества: они созданы для имитации европейской государственности, а не для правильной организации жизни. Население в этом не участвовало и не участвует. Эти инструменты ему не принадлежат и общественной работы не выполняют. Следовательно, населению требуются другие инструменты – новые, эффективные, которые на самом деле позволяют достичь общественных целей.

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Во-первых, нужно создать общественный сектор экономики – в дополнение к государственному и частному. Исходя из идеи общенародной собственности на землю и недра, в него следует включить всю добывающую промышленность. Нефть, газ, руда, лес, водные ресурсы и так далее – всё это общенародная собственность, доход от её эксплуатации принадлежит всем и, соответственно, он должен направляться на нужды всего населения, то есть в социальную сферу.

Прибыль от продажи ресурсов должна поступать не в бюджет государства, а в специальные общественные фонды, которые будут решать социальные задачи страны. Государство не должно иметь доступа к деньгам из этих фондов – его возможности следует ограничить налоговыми поступлениями и прибылью от государственного сектора экономики. В настоящее время, как известно, государство присвоило все ресурсы, контролирует все денежные поступления, распоряжаясь ими по своему усмотрению, и население для решения социальных проблем вынуждено обращаться к нему, как к собственнику этого имущества – которым государство не является. Это явно неправильно, такого быть не должно, и созданием общественных фондов это положение можно исправить. В результате, государство утратит материальное и финансовое преимущество, и не сможет диктовать населению свои условия. Плюс это очевидный способ пресечь воровство.

Во-вторых, общество нуждается в создании собственных вооружённых сил. Это должны быть не подпольные, партизанские, формирования, а официальные, законные средства защиты населения от государства, а также принуждения государства к соблюдению законодательства в случае его нарушения. Они должны иметь на вооружении весь спектр армейского оружия, достаточный для выполнения любой боевой задачи, и законное право применять его против государства. Подобная структура существует, например, в США, и называется «Национальная гвардия», что буквально означает «народная охрана». И там она официально существует для защиты населения от государства – если вдруг оно решит захватить всю власть и диктовать свою волю американскому народу.

У нас в стране, как известно, создана Росгвардия. Звучит похоже, но задача у этой структуры прямо противоположная: защита государства (точней, правящего слоя) от народа. Эту структуру нужно распустить и создать заново. Повторюсь: обязательно официально, законно, на твёрдых правовых основаниях, как инструмент, обеспечивающий соблюдение прав и свобод граждан. Это лишит государство возможности терроризировать население и навязывать свою волю силой. Населению это даст гарантии защищённости от произвола властей и чувство безопасности.

Создание своих Вооружённых Сил даст обществу возможность контролировать судебную власть через усиление общественных правовых структур и адвокатуры. По этой же причине восстановится контролирующая функция журналистики: опубликованная информация о преступлениях и правонарушениях уже не будет оставаться без ответа. То же самое можно сказать и о гражданском контроле: любое обращение граждан в общественные организации или СМИ станет реальным поводом для общественного или судебного разбирательства и принятия соответствующих решений. Кроме того, через такие общественные институты общество сможет контролировать и законодательную власть, или даже напрямую заниматься законотворчеством, как это и записано в Конституции (там сказано, что источником власти является народ).

России нужна система надгосударственного контроля. Общество – гражданская структура, имеющая официальные, законодательно оформленные, средства контроля над властью и удержания власти в подчинении. Именно эту структуру и нужно создавать в настоящее время. Если это сделать, получится новая страна, в которой диктат государства, нарушение прав и свобод граждан, незаконный захват и удержание власти станут невозможны. Это должно стать и общенародным требованием, и целью, объединяющей людей. А также официальной целью политической борьбы. Любой политик, претендующий на лидерство, должен открыто провозглашать курс на создание общества и передачу обществу полного контроля над жизнью страны и действиями государства.

Челябинск, Сергей Ясинский

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