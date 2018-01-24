Самые крутые слухи недели: мочалкин блюз

«Папа такой хороший, про Неуловимых кино снял…»

Говорят, отпор, что магнитогорцы дали и продолжают давать Кеосаяну-младшему по поводу «ответа» режиссера Трампу (мол, дыры цивилизации – не названные вами страны, а южноуральский город Магнитогорск) вызвал негативную реакцию в Кремле. Дело в том, что Кеосаян не магнитогорцев «припечатал», а местные власти и толстосумов, которые ничего не желают улучшать в этом городе-катастрофе. Т.е., ведущий НТВэщного эфира идет в тренде президента, нацеленном на решение экологических проблем в проблемных (с этой позиции) территориях.

И теперь региональные чиновники, что запустили на орбиту ненависти к «московским жлобам» местных старичков и просто подпевал, не знают, как микшировать ситуацию. Часть же челябинских чиновников потешается: слишком быстро отреагировали магнитогорские, не считав посыл, поскольку о москвичах судят по себе: это же у них Сеничев публично позиционировал себе членом команды местных патриотов, а в приватной беседе грубо обозвал малую родину…

«Свальный» грех больше невозможен

Говорят, что и закрытая встреча окружного прокурора с челябинским губернатором тоже была посвящена теме соблюдения властью взятых на себя обязательств: мол, всю эту свалку-помойку в центре города нужно быстро и грамотно ликвидировать. Иначе у вас будут проблемы, грозящие отставкой. Мол, у всех свои трудности, но мы выполняем прямое указание центра на соблюдение природоохранного законодательства хотя бы в этом « мусорном аспекте».

По слухам, частично это связано с тем, что патриарх российской власти следующие шесть лет своего правления намерен посвятить изменению федеральной политики в сторону развития регионов.

По-семейному

Говорят, что не только мадам Гладкова (нелюбимый населением и уже бывший министр челябинской экологии) возвращается в лоно родной РМК. Там же уже почти год трудится и ее супруг – один из менеджеров по продвижению проекта Томинского ГОКа на разных уровнях. И еще три или четыре родственника. По слухам, челябинский губернатор знал об этой коллизии, но полагал, что именно эти контакты помогут чиновнице контролировать ситуацию с продвижением РМК проекта по строительству злополучного ГОКа.

Превращение мажора в минора

Говорят, что экс-сенатор Цыбко наконец-то осознал, что зря он дерзил службе безопасности и вообще вел себя неуважительно по отношению ко всем силовым ведомствам. То есть понял, что сел надолго, а нужно было либо сбежать с другом Мишей Ю, либо не нарушать закон. И пока его адвокаты жмут на педали милосердия к внезапно заболевшему клиенту, родственники экс-сенатора, по слухам, начинают распродавать его многочисленные шубы и наряды для, скажем так, экстравагантных заведений, завсегдатаем коих был протеже мамы нынешней кандитатши в российские президентши. То ли семье не хватает денег на юристов, то ли уже начинают собирать на лечение.

Кто?

Говорят, что Дубровский и его кадровики никого не могут уговорить стать министром экологии региона. Умные понимают, что должность гиблая. Дураков самой власти садить в это кресло опасно. Одним из номинантов даже стал Андрей Косилов. Вроде как сразу несколько старейшин посоветовали Дубровскому использовать его дарование политтехнолога и просто опытного чиновника. Но, по слухам, и Косилов не согласен. Пока.

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