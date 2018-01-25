До выборов президента осталось 52 дня: десятки тысяч южноуральцев лишились медицинской помощи

В Златоусте закрыли круглосуточный стационар железнодорожной больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лечебное учреждение на станции Златоуст, подведомственное ОАО «РЖД», реорганизовано в начале текущего месяца. Основной причиной упразднения стационара называют нерентабельность медицинской организации и недостаток финансирования.

С нового года в данном учреждении работает дневной стационар на 38 коек, куда могут попасть пациенты с показаниями от терапевта, гастроэнтеролога, невролога, хирурга и гинеколога.

Отметим, в районе вокзала живет свыше 21 тысячи человек плюс обитатели окрестных поселков – в общей сложности больница обслуживала 50 тысяч человек. Фактически все они остались без экстренной медицинской помощи.

На основании решения «РЖД» южноуральский минздрав перераспределил койки. Пациентов по профилям «терапия» и «хирургия» отныне будут направлять в городскую больницу №1 (11 – 12 км от железнодорожной больницы). Плановую медицинскую помощь по профилям «терапия» и «неврология» – оказывать в больнице №2 (11 -12 км) в районе метзавода. Сердечников и пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения обещают госпитализировать в больницу №3 района машзавода – до этой больницы ехать около 16 км по объездной дороге и порядка 26 км через город. За плановой хирургической помощью теперь предстоит обращаться в больницу №4 в центре города. Работников и пенсионеров железной дороги вовсе оставили без лечения: получить медицинскую помощь они могут лишь за 130 километров от города – в дорожной клинической больнице Челябинска.

Сотрудники реорганизованного медучреждения уже заявили о том, что с закрытием стационара резко возрос поток пациентов в местную поликлинику, а также высказали свои опасения о том, что жителей района в других городских больницах могут и не принять. «Интересы пациентов ущемлены. Нет уверенности, что больницы города будут справляться с дополнительным потоком больных. Жалоб немало. Думаем, что наша больница нужна городской системе здравоохранения», – цитирует «Златоустовский рабочий» заместителя главврача по поликлиническому разделу Ульяну Рябинину.

О востребованности лечебного учреждения еще в конце прошлого года заявляло и его руководство. В адрес министра здравоохранения Челябинской области были направлены сразу несколько писем о необходимости сохранить круглосуточный стационар, однако на каждое из них был получен ответ, что жители в полном объеме обеспечены необходимым количеством коек в больницах.

В пресс-службе минздрава Челябинской области корреспонденту РИА «Новый День» заявили, что узнав о реорганизации больницы, подготовили схему маршрутизации пациентов в лечебные учреждения города. В ведомстве добавили, что решение о закрытии больницы принял учредитель, а влиять на «РЖД» региональный минздрав не в силах.

Между тем, жители Златоуста уже жалуются на резко выросшие очереди в оставшихся медицинских учреждениях города.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.01.18

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