Самые крутые слухи недели: одинаковы с лица

Камикадзе

Говорят, что министром экологии ЧО может стать один из местных профессоров соответствующего профиля. Либо доктор химических наук Вячеслав Авдин из ЮУрГУ, последний курс повышения квалификации прямо просится в резюме: «Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами» – его лоббирует вице- губернатор Гаттаров и вся компания ректора Шестакова – в надежде на академическое обеспечение (при обильном финансировании) региональных программ силами исключительно политехнических кадров. Либо челгушный доктор биологических наук Сергей Лихачев, большой друг жены гендиректора ЧЭМК (дама тоже, как ни странно, спец по экологии) и, соответственно, протеже Аристова и всей его Компании (а заодно и вице Сушкова).

На самом деле, выбор губернатора покажет, кроме всего прочего, на чей стороне чиновная гирька – вице-Сушкова или вице-Гаттарова, который сам наотрез отказался идти на экологическое понижение, т.е в министры, и страшно обозлился на решившего его задвинуть Сушкова.

Есть еще третий – правильно – магнитогорский, вариант решения кадровой, а заодно и экологической проблемы. Перевести из ФОМСа в Минэкологии госпожу Михалевскую. В конце концов, талантливый менеджер, как демонстрирует нам ежедневно магнитогорская команда, талантлив в любой сфере. Руководить – это ведь не лечить и не деревья сажать – тут суперкомпетенции требуются…

Сама Михалевская, конечно, ни в мэры областного центра, куда ее регулярно зазывают, ни в главные зеленые идти не хочет. Но тетенька прошла суровую школу ММК – скажут: нужно быть главной по помойке и елочкам – будет. Впрочем, знающие люди говорят, что если на экологии будет лично преданный БАДу чиновник, то хотя бы есть шанс, что он не станет правой рукой какого- нибудь магната на «А».

Кстати, в Магнитогорске таки нашли знающего и вполне симпатичного человека на этот пост, но вот беда – фамилия у номинанта – Сеничев. Бедолага – какой-то дальний родственник сквернослова-Ивана, так что на подобное публичное место такого человека пока просто опасно ставить.

Дети лейтенанта Шмидта

Меж тем, не где-нибудь, а в самой столице смотрящие за народом южноуральским всерьез обеспокоены тем, что жулики от пиара и политики (что, в общем-то, одно и то же) уже расплодились в регионе со своими яйца выеденного не стоящими инициативами, как приснопамятные сыны лейтенанта Шмидта. В Кремле уже все Владиленовичи и Владимиры день начинают с тревожного: не поя вилась ли в Че еще одна экологическая пустышка, раскачивающая и без того утлую ладью народного гнева? Каково же было удивление аналитиков, когда относительно честными методами они раскрыли довольно простую и эффективную комбинацию, что за всеми этими вроде бы спонтанными инициативами стоят две дружественных (друг другу, конечно) фигуры: Михаил Юревич и Игорь Алтушкин. Одному важно показать, что без него регион социально нестабилен и беднеет не по дням, а по часам, а второму – размыть ненавистный СТОП-ГОК фальшивыми двойниками. Оба не могут терпеть – у одного уходит время, а значит деньги, которые он бы мог, но не сделал, у второго – буквально утекают в песок заемные средства… И, в конце – ну не чудо ли это – оба пришли к идее использовать одни и те же фигуры в своих целях.

Собственно, сейчас одна из генеральных мыслей, что бродит в столичных мозгах, такова: а не разрулить ли сей экологический узел гордиевым мечом? Во-первых, запретить таки продолжать проект строительства Томинского ГОКа. Во-вторых, ликвидировать мощным рывком проблему свалки. В-третьих: таки взяться за смердящий Коркинский. И сделать все это с позиции жесткой и однозначно позиционируемой в СМИ вертикали?!

Шумахер местной политики

Говорят, в политический строй (местный) вернулся Алексей Севастьянов. Якобы, в вынужденной, но добровольной сочинской эмиграции, его обманули и заняли – не вернули деньги всякие московские ловкачи, что и не подумали решать его политические и бизнес-проблемы. Поэтому, Лёха плюнул на все это южное безобразие и улетел домой. Решил осчастливить земляков своим членством в созыве следующей гордумы Че. А потому уже начал проводить массу бесплатных юридических консультаций через соцсети. И кто сказал, что народ северо-западный не выберет юриста-альтруиста своим депутатом?!

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